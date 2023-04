Beautiful Anticipazioni 23 aprile 2023: Ridge affronta Brooke, "Mi hai deluso!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge scoprirà che Taylor gli ha detto la verità e accuserà Brooke di averlo umiliato e ferito. Il Forrester riuscirà a perdonarla?

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge affronterà Brooke, deciso a scoprire la verità su cosa è successo a Capodanno. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, dopo la discussione con Taylor, deciderà di chiedere personalmente alla moglie se quanto raccontato dalla Hayes sia vero oppure no. La Logan sarà costretta a rivelargli tutto, dalla sbronza, al bacio passando pure per la notte passata a dormire con lo Sharpe. Lo stilista sarà molto deluso dal suo comportamento e le dirà chiaramente di sentirsi ferito e umiliato. I due rimarranno per molto tempo a parlare e la bionda cercherà di convincere il consorte a perdonarla. Intanto a Malibù, Steffy, Thomas e Taylor rifletteranno su quanto accaduto e saranno tutti e tre d'accordo sul fatto che Brooke non perda il suo vizio di ferire le persone che ama. I fratelli Forrester continueranno a ribadire di volere la loro matrigna fuori dai giochi, una volta per tutte. Taylor intanto sarà molto pensierosa e avrà qualcosa in mente.

Anticipazioni Beautiful: Ridge scopre che Taylor gli ha detto la verità

Ridge non ha creduto al racconto di Taylor e ha deciso di parlare direttamente con Brooke, sicuro che la moglie non possa averlo tradito. Il Forrester capirà purtroppo di essersi illuso. La Logan gli confermerà che quanto detto dalla Hayes corrisponde al vero. La donna cercherà di spiegarsi ma non potrà negare di aver baciato Deacon e di aver passato la notte con lui. Ridge strabuzzerà gli occhi dalla sorpresa e le domanderà di confessare ogni cosa nel minimo dettaglio e senza farsi sfuggire nulla.

Beautiful Anticipazioni: Ridge deluso da Brooke

Brooke gli dirà che dopo aver ricevuto la sua telefonata, lei ha cominciato a bere vodka. Deacon ha tentato di fermarla ma lei, presa dal bere, ha finito per coinvolgerlo. Inebriati dall'alcol, i due si sono baciati. La bionda dirà di essersi svegliata sul suo letto con accanto lo Sharpe ma assicurerà al marito che tra loro non è successo nulla. Ridge sarà molto deluso. Come ha potuto la sua consorte essere così ingenua e permettere a Deacon di rimanere con lei. Lo stilista le dirà di sentirsi ferito e di non riuscire a perdonarla, almeno non subito. Avrà bisogno di tempo per pensare ma le farà capire di amarla ancora tantissimo. Ridge lascerà la Villa e Brooke rimarrà da sola, sconsolata ma sicura che tra lei e il Forrester ci sia ancora speranza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy, Thomas e Taylor contro Brooke

Mentre Ridge chiarirà la questione con Brooke e avrà con lei una spiacevole discussione, a casa di Steffy, lei, Thomas e Taylor rifletteranno che nonostante passino gli anni, la loro famiglia si trova a gestire sempre le solite cose. I fratelli Forrester confesseranno di essere stanchi di vedere il loro padre trattato in questo modo da Brooke e non capiranno come lui possa ancora difendere la Logan dopo aver parlato con Taylor e dopo aver scoperto di un tradimento di cui hanno le prove. Taylor, sconsolata e preoccupata, rimarrà in disparte. Nella sua mente comincerà a farsi largo un'idea e lascerà i suoi figli a parlare, pronta ad affrontare faccia a faccia Brooke.

