Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 21 gennaio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 19 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 gennaio 2023 - Steffy metterà in guardia la sua sorellastra e le dirà di non mettersi in mezzo tra lei e suo marito, consigliandogli di riprendere i contatti con Sheila. La figlia di Ridge sarà molto chiara con la Logan. Lei è libera di fare quello che vuole ma dovrà farsi i fatti suoi. Intanto Brooke e Katie, stupite dalla richiesta di Eric di parlare da solo con Donna, commenteranno quello che sta succedendo a sua sorella e saranno convinte che prima o poi Quinn dovrà farsi da parte. La Fuller invece, soddisfatta della sua ferocia, racconterà a Shauna di aver imposto al consorte un aut aut e di avere la certezza di essersi liberata della sua nemica. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 gennaio 2023 - Yilmaz e la Hekimoglu hanno deciso di godersi una bella serata al cinema all'aperto... peccato che la stessa idea l'abbiano avuta anche lo Yaman e consorte. L'incontro casuale creerà delle tensioni all'interno di entrambe le coppie. L'imprenditore, ad esempio, assicura alla Altun che potrà ricongiungersi con il bambino soltanto quando l'ex meccanico non sarà più una minaccia per il loro matrimonio, ossia quando avrà sposato la dottoressa. Intanto, Fekeli e la signora hanno deciso di vedersi al solito posto. Hunkar, con il cuore a pezzi, gli dice che non possono continuare a frequentarsi: se Demir lo venisse a sapere, accadrebbe il finimondo. Non possono far altro che dirsi addio, di nuovo. L'ex sarta, però, mette la pulce nell'orecchio del coniuge: ha origliato una telefonata, ed è sicura che tra sua mamma ed il presunto assassino di suo papà sia in corso una love story. Lo Yaman si prepara a chiedere spiegazioni ad Hunkar. Saniye, invece, spedisce Gaffur a dormire sul divano, per punirlo di averla tradita, e lui ne approfitta per sgattaiolare via e raggiungere Seher. Per finire, alla tenuta è in arrivo un'automobile di lusso... chi ci sarà al suo interno? Qui la trama completa di Terra Amara.

