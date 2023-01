Beautiful Anticipazioni 21 gennaio 2023: Steffy aggredisce Hope. La Logan non deve intromettersi tra lei e Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy sarà furiosa contro Hope dopo averla sentita incoraggiare Finn a conoscere Sheila. Intanto Brooke e Katie commentano quanto sta succedendo tra Donna ed Eric.

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, assisteremo a un confronto serratissimo tra Hope e Steffy. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Forrester metterà in guardia la sua sorellastra e le dirà di non mettersi in mezzo tra lei e suo marito, consigliandogli di riprendere i contatti con Sheila. La figlia di Ridge sarà molto chiara con la Logan. Lei è libera di fare quello che vuole ma dovrà farsi i fatti suoi. Intanto Brooke e Katie, stupite dalla richiesta di Eric di parlare da solo con Donna, commenteranno quello che sta succedendo a sua sorella e saranno convinte che prima o poi Quinn dovrà farsi da parte. La Fuller invece, soddisfatta della sua ferocia, racconterà a Shauna di aver imposto al consorte un aut aut e di avere la certezza di essersi liberata della sua nemica.

Anticipazioni Beautiful: Steffy mette Hope al suo posto

Hope ha fatto un passo falso imperdonabile per Steffy. La Forrester ha sorpreso la sorellastra a consigliare a Finn di seguire il suo cuore e di non rendere conto a sua moglie se il suo desiderio è quello di conoscere sua madre. Per la figlia di Ridge si tratta di un vero e proprio tradimento. Le due ragazze, rimaste sole a parlare, si confronteranno su quanto sta succedendo alle loro famiglie. Steffy inviterà Hope a farsi i fatti suoi. Se lei vorrà ricucire il suo rapporto con Deacon, lei non la ostacolerà né giudicherà ma la questione Finn e Sheila, è ben diversa. La Carter ha un conto in sospeso con lei e con tutti i Forrester, persino con Brooke e sulla cosa non si potrà soprassedere né ora né mai.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Katie convinte che Donna tornerà insieme a Eric

Donna sta vivendo il suo peggior incubo ma né Brooke né Katie possono saperlo. Le due hanno consigliato alla sorella di non gettare la spugna con il Forrester e sono convinte che le cose tra loro si sistemeranno. Peccato però che non sappiano che Eric sia arrivato alla Forrester Creations e abbia voluto parlare da solo con la sua ex, per darle la notizia del suo licenziamento. Eric ha dovuto esaudire le richieste di sua moglie, furiosa e ormai priva di scrupoli. Le sorelle Logan, intendiamo Brooke e Katie, continueranno a parlare fiduciose del futuro di Donna, durante il loro pranzo a Il Giardino, dove concorderanno ancora che la Fuller sia una persona spregevole e che non sia la donna adatta al loro amato Eric.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn pronta a cantare vittoria

Eric è alla Forrester Creations con Donna e le sta rivelando di doverle dire una cosa importante che riguarda il loro futuro. Il Forrester sta per licenziare la sua amata Logan, tutto questo per seguire gli “ordini” di sua moglie, che gli ha imposto un subdolo aut aut. Per lo stilista non sarà facile ma Donna capirà subito le sue difficoltà e lo rincuorerà facendo subito i bagagli mentre alla Villa, la Fuller racconterà a Shauna di aver preso le sue precauzioni e di attendere il momento in cui potrà cantare vittoria. Quinn riferirà all'amica che suo marito, in quel momento, sta mettendo a punto il loro piano e che presto di Donna Logan non rimarrà nemmeno l'ombra.

