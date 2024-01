Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 gennaio 2024 - Thomas dovrà difendersi dai servizi sociali. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che gli agenti della tutela dei minori chiederanno al Forrester di poter parlare con Douglas, su cui hanno avuto una segnalazione molto grave: si parla di maltrattamenti. Il giovane stilista darà tutte le informazioni necessarie e si scagionerà dalle accuse mentre Ridge, furioso come non mai, commenterà a gran voce che chiunque sia stato il colpevole di questa assurda denuncia, ha proprio sbagliato persona. Il designer vorrà vederci chiaro nella faccenda. Intanto Brooke continuerà a confrontarsi con Hope e Liam, ai quali racconterà di essere preoccupata per quello che sta succedendo a Villa Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 20 gennaio 2024 - Zuleyha invita Demir ad uscire allo scoperto, ed annuncia di essere determinata a chiedergli il divorzio. Così, cominciano a circolare dei pettegolezzi in merito alla relazione tra l’uomo e Hulya. Intanto, durante la cerimonia di fidanzamento di due giovani, la signora ed Hakan fanno scalpore con il loro lento in pista da ballo. Fikret, invece, si reca alla tenuta perché ha deciso di portare via Lutfiye ed il piccolo Kerem Ali, ma sta per succedere qualcosa di terribile… Qui la trama completa di Terra Amara.

