Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 gennaio 2024: Ridge si prepara al confronto definitivo con Brooke!

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Thomas convincerà i servizi sociali che Douglas non corre alcun pericolo mentre Ridge sarà pronto a scoprire la verità: è stata Brooke a chiamare i servizi sociali?

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 il 20 gennaio 2024, alle ore 13.45, Thomas dovrà difendersi dai servizi sociali. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che gli agenti della tutela dei minori chiederanno al Forrester di poter parlare con Douglas, su cui hanno avuto una segnalazione molto grave: si parla di maltrattamenti. Il giovane stilista darà tutte le informazioni necessarie e si scagionerà dalle accuse mentre Ridge, furioso come non mai, commenterà a gran voce che chiunque sia stato il colpevole di questa assurda denuncia, ha proprio sbagliato persona. Il designer vorrà vederci chiaro nella faccenda. Intanto Brooke continuerà a confrontarsi con Hope e Liam, ai quali racconterà di essere preoccupata per quello che sta succedendo a Villa Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Thomas si difende dalle accuse e viene scagionato

Ridge e Thomas sono sconvolti. I servizi sociali hanno bussato alla porta di casa di Eric e hanno raccontato di aver ricevuto un’inquietante segnalazione. Padre e figlio hanno scoperto che la tutela dei minori ha risposto a una chiamata di qualcuno che denunciava Thomas Forrester di maltrattamenti su suo figlio. Il giovane stilista ha accolto i due agenti in casa e ha fatto sì che parlassero con Douglas. Il piccolo non solo ribadirà di stare bene ma non sembrerà per nulla turbato, anzi si dirà felice di passare del tempo con suo padre e di voler stare accanto a lui per molto tempo.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pronto a indagare. La verità deve venire a galla

Douglas convincerà gli agenti di stare molto bene e di essere sereno. I due non avranno alcun dubbio che il bambino dica la verità e rifletteranno insieme a Thomas e Ridge che qualcuno deve aver voluto giocare un brutto scherzo ai Forrester. Ridge sarà furioso e comincerà a domandarsi chi possa aver avuto un’idea così tanto cattiva e diabolica. Il designer cercherà di allontanare da lui il pensiero che possa essere stata Brooke ma non dimenticherà che la donna gli abbia riferito di aver pensato di chiamare i servizi sociali, per fermare il suo figliastro.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a fermare Thomas ma…

Thomas ha accusato Brooke di avergli rovinato la vita e sappiamo che il loro scontro alla Villa è stato durissimo. La Logan sarà ancora molto scossa da quanto accaduto e ribadirà alla figlia di essere più che mai certa che il suo figliastro sia ancora pericoloso come un tempo. Alla conversazione tra madre e figlia si unirà Liam, pure lui in ansia per il comportamento del Forrester. L’unica che non sembrerà dare peso a quanto successo, benché concordi con sua madre che un coltello possa essere pericoloso, sarà Hope. Nessuno dei tre potrà immaginare che le cose, di lì a poco degenereranno definitivamente e che a pagare il prezzo più duro della guerra contro Thomas, sarà Brooke.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.