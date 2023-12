Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 2 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 dicembre - Hope si troverà faccia a faccia con Steffy, di nuovo. Mentre le loro madri si faranno la guerra con i colori, la piccola Logan e la Forrester si ritroveranno a parlare di Douglas e ad accusarsi a vicenda di mettere il piccolo in una situazione difficile e delicata. Hope punterà il dito contro la sorellastra e contro Taylor, dicendole di aver scatenato – di nuovo – una faida tra Logan e Forrester. Intanto allo chalet, Bill sarà d’accordo con Liam e gli dirà di non essere per nulla convinto che l’idea di lasciare Douglas a Thomas sia la cosa più giusta da fare. Secondo lo Spencer senior il giovane stilista è ancora un pericolo per tutti Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 novembre al 2 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 dicembre - alla tenuta è l'alba di un nuovo giorno, e tutti hanno un gran da fare: bisogna sistemare quanto prima il caos che la notte precedente hanno creato i malviventi con l'intento di rubare quanto più possibile. E mentre Zuleyha e Sevda si scambiano un'occhiata complice, i gendarmi stanno ascoltando Fikret, sospettato di essere a capo della banda. Tuttavia, ben presto il giovane viene rilasciato per mancanza di prove. Ad attenderlo ci sono Lutfiye e Fekeli, ma non Mujgan. Fikret e lo zio hanno così modo di confrontarsi di nuovo, e, alla fine, fortunatamente riescono a riappacificarsi... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 novembre al 2 dicembre 2023.