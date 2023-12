Terra Amara Anticipazioni 2 dicembre 2023: Zuleyha uccide un uomo e poi lo seppellisce con Sevda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 2 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si sporca le mani di sangue...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 2 dicembre 2023, alle 14:10, nel corso della notte, una banda di criminali fa irruzione alla tenuta per svaligiarla. Sevda cerca di fermare uno dei malviventi che ha preso il piccolo Adnan in ostaggio sparandogli alla gamba; allora il delinquente prende la mira per ucciderla, ma arriva Zuleyha che lo ferma con un colpo di pistola. Le due donne seppelliscono il cadavere e decidono che questo resterà un loro segreto. Dopodiché, Fekeli testimonia a favore di Demir e lo fa scarcerare. Il giorno seguente, tutti i dipendenti della villa cercano di sistemare i danni fatti dalla banda la sera prima. Fikret è sospettato di essere a capo del gruppo, ma, dopo essere stato ascoltato, viene rilasciato per mancanza di prove. Ad attenderlo ci sono Lutfiye e lo zio. Finalmente, il giovane e Fekeli si chiariscono...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha uccide un malvivente!

Nel corso della notte, una banda di malviventi fa irruzione a Villa Yaman. Il loro obiettivo è chiaro, vogliono svaligiarla. Qualcosa, però, andrà storto. Uno dei delinquenti prende il piccolo Adnan come ostaggio, e Sevda se ne accorge; quest'ultima, allora, determinata a fermarlo, afferra la pistola e spara un colpo che lo raggiunge alla gamba. Il lestofante, pronto a contrattaccare, prende la mira per ucciderla, ma arriva Zuleyha che lo anticipa e lo ferisce a morte con la propria arma da fuoco. Le due si adoperano subito per seppellirlo di nascosto, perché intenzionate a tenersi questo segreto per loro...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli fa uscire Demir di prigione!

Demir è ancora dietro le sbarre, poiché Umit ha dichiarato che è stato proprio lui a spingerla giù dalle scale. Tuttavia, in molti sanno che il primario sta mentendo. Tra di essi, ad esempio, spicca Fekeli. Quest'ultimo è a conoscenza della realtà dei fatti e, integerrimo com'è, non ha alcuna intenzione di restarsene in disparte e in silenzio: deve fare qualcosa affinché lo Yaman, in quanto innocente, esca di prigione. Fekeli raggiunge le autorità e fornisce una preziosa testimonianza in merito all'incidente che consentirà all'imprenditore di tornare in libertà!

Fikret e Fekeli fanno pace, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 dicembre 2023

Ala tenuta è l'alba di un nuovo giorno, e tutti hanno un gran da fare: bisogna sistemare quanto prima il caos che la notte precedente hanno creato i malviventi con l'intento di rubare quanto più possibile. E mentre Zuleyha e Sevda si scambiano un'occhiata complice, i gendarmi stanno ascoltando Fikret, sospettato di essere a capo della banda. Tuttavia, ben presto il giovane viene rilasciato per mancanza di prove. Ad attenderlo ci sono Lutfiye e Fekeli, ma non Mujgan. Fikret e lo zio hanno così modo di confrontarsi di nuovo, e, alla fine, fortunatamente riescono a riappacificarsi...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 novembre al 3 dicembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.