Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 dicembre 2023: Hope accusa Steffy di aver scatenato una guerra tra Logan e Forrester

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope accusa Steffy di aver scatenato di nuovo la guerra tra le Logan e i Forrester. Intanto Bill darà il suo appoggio a Liam.

Nella puntata di Beautiful in onda il 2 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope si troverà faccia a faccia con Steffy, di nuovo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre le loro madri si faranno la guerra con i colori, la piccola Logan e la Forrester si ritroveranno a parlare di Douglas e ad accusarsi a vicenda di mettere il piccolo in una situazione difficile e delicata. Hope punterà il dito contro la sorellastra e contro Taylor, dicendole di aver scatenato – di nuovo – una faida tra Logan e Forrester. Intanto allo chalet, Bill sarà d’accordo con Liam e gli dirà di non essere per nulla convinto che l’idea di lasciare Douglas a Thomas sia la cosa più giusta da fare. Secondo lo Spencer senior il giovane stilista è ancora un pericolo per tutti

Anticipazioni Beautiful: Taylor furiosa contro Ridge

Brooke e Taylor sono alla resa dei conti, di nuovo. Abbiamo perso il conto di quante volte le due donne si siano trovate una contro l’altra ma stavolta la loro guerra è diventata colorata. Si sono infatti date battaglia con le tempere di Douglas. La lotta è stata interrotta da Ridge, che è rimasto deluso dal vedere le sue due donne conciate in quel modo ma soprattutto in lite per via del loro nipotino. Ma dietro all’astio delle due signore Forrester c’è ben altro. A farlo emergere è Taylor, che senza peli sulla lingua dirà al suo ex marito che la causa di tutto quello che sta succedendo è lui e solo lui, con il suo comportamento ambiguo. Per una volta Brooke non potrà dire di essere in disaccordo con la sua rivale.

Beautiful Anticipazioni: Hope accusa Steffy di aver scatenato la guerra tra Logan e Forrester

Mentre si consumerà la lotta tra Taylor e Brooke, alla Forrester Creations Steffy e Hope si scambieranno le loro contrastanti opinioni. La bionda ribadirà alla sorellastra di non aver mai impedito a Thomas di vedere Douglas ma di non essere per nulla d’accordo sul fatto che il bambino debba vivere con il padre. Di contro la bruna le ricorderà che il nipote ha il suo stesso sangue e che sarebbe più giusto vivesse con la famiglia con cui condivide il patrimonio genetico. Hope passerà poi alle maniere forti e accuserà Steffy di aver scatenato, insieme a sua madre, l’ennesimo conflitto tra Forrester e Logan. La loro discussione verrà interrotta da Thomas, che chiederà alla sorella di lasciarlo da solo a parlare con la sua ex.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill è d’accordo con Liam. Thomas non può fare da padre a Douglas

Liam riceverà la visita di Bill allo chalet e sarà molto contento di sapere che il padre è d’accordo con lui. Lo Spencer senior confesserà al figlio di essere preoccupato quanto lui per il futuro di Douglas e di non sentirsi per nulla sereno che il piccolo viva con Thomas, che lui ritiene ancora pericoloso. Il magnate prometterà al primogenito di stare accanto a lui e a Hope in questa situazione.

