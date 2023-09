Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 16 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 settembre 2023 - Ridge continuerà a rassicurare Taylor e a infonderle coraggio. Ora che Steffy e i bambini sono lontani dalla città e che lui stesso ha provveduto ad aumentare la sicurezza intorno alle loro case, nessuno dovrà più temere Sheila. Ma si illuderà! Il Forrester non sa che la Carter è più vicina di quanto pensi e che abbia in pugno Finn, che si sentirà sempre più prigioniero. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 settembre 2023 - l'ex sarta e Yilmaz sono in fuga, certi che questa sarà la volta buona. Tuttavia, i due stanno per scontrarsi con la dura realtà. La corsa della coppia viene fermata dalla polizia, che conduce entrambi in commissariato. Qui, il commissario allerta subito Demir, il quale si precipita dall'Altun. Lo Yaman prende con sé Adnan e Leyla e chiede alla moglie di seguirli: deve tornare a casa con loro. Nel frattempo, arriva anche Fekeli, che sembra piuttosto adirato. L'imprenditore affronta a brutto muso il figlioccio, facendogli presente che lo stava per privare della compagnia di Kerem Ali, l'adorato nipotino, senza neanche prima avvisarlo. Fekeli, deluso come non mai dall'Akkaya, arriva persino a disconoscerlo. Qui la trama completa di Terra Amara.

