Terra Amara Anticipazioni 16 settembre 2023, Fekeli è categorico: non vuole rivedere mai più Yilmaz!

Le Anticipazioni della Doppia Puntata di Terra Amara in onda il 16 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Fekeli scopre che Yilmaz stava per fuggire con Zuleyha ed i bambini senza avvisarlo, e non reagisce per niente bene!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 16 settembre 2023, alle 14.10, Mujgan non accetta il pensiero di doversi separare dal piccolo Kerem Ali, così pianifica una fuga. Lo stesso stanno facendo anche Yilmaz e Zuleyha: hanno deciso che ci riproveranno il giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar. La giovane fa bere a tutti una bevanda con dentro del sonnifero; così, la notte, mentre gli altri dormono profondamente, i due riescono a scappare con i bambini. Tuttavia, vengono fermati dalla polizia. Il commissario allerta Demir, il quale raggiunge l'Altun per chiederle di tornare a casa. Intanto, Fekeli raggiunge il figlioccio per disconoscerlo: ha osato portargli via Kerem Ali senza neanche avvertirlo!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan escogita un piano di fuga...

Mujgan, in preda alla disperazione, si è vista costretta a rivolgersi a Zuleyha: quest'ultima era la sola che, essendoci già passata, avrebbe accettato di aiutarlo. In effetti, la dottoressa non si sbagliava. L'Altun, addolorata nel sapere che l'Hekimoglu era stata separata dal piccolo Kerem Ali, ha deciso di darle una mano a ricongiungersi con lui. Così, la giovane ha preso Kerem Ali e lo ha portato alla mamma. Quando Mujgan ha stretto a sé il figlioletto, ha cominciato a correre: la donna era intenzionata a fuggire. Tuttavia, i due sono caduti nel fiume, e si sono salvati da un annegamento certo soltanto grazie al tempestivo intervento di Zuleyha. Sconvolto da quanto accaduto e da quanto sarebbe potuto succedere, Yilmaz ha riaccolto in casa l'Hekimoglu. L'ex meccanico, però, è stato chiaro: continua a volere il divorzio, e continuerà a tenere la moglie lontana da Kerem Ali. Distrutta per tale separazione, Mujgan comincia ad elaborare un piano di fuga, per ricostruirsi una vita altrove, dove nessuno potrà mai più strapparle l'amato figlio...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz in fuga!

Il primario non è l'unica ad escogitare un piano di fuga. L'Akkaya e l'amante hanno deciso di approfittare del trambusto che ci sarà alla tenuta il giorno della celebrazione della cerimonia di commemorazione dedicata ad Hunkar. La sera, l'Altun serve a tutti una bevanda con dentro del sonnifero; così, mentre la notte gli altri dormono profondamente, lei sgattaiola via dalla villa. Zuleyha incontra l'amato, ed i due scappano insieme ai bambini. Gli innamorati sono convinti che stavolta riusciranno nell'impresa, ma, purtroppo, si sbagliano di grosso...

Fekeli disconosce Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 settembre 2023

L'ex sarta e Yilmaz sono in fuga, certi che questa sarà la volta buona. Tuttavia, i due stanno per scontrarsi con la dura realtà. La corsa della coppia viene fermata dalla polizia, che conduce entrambi in commissariato. Qui, il commissario allerta subito Demir, il quale si precipita dall'Altun. Lo Yaman prende con sé Adnan e Leyla e chiede alla moglie di seguirli: deve tornare a casa con loro. Nel frattempo, arriva anche Fekeli, che sembra piuttosto adirato. L'imprenditore affronta a brutto muso il figlioccio, facendogli presente che lo stava per privare della compagnia di Kerem Ali, l'adorato nipotino, senza neanche prima avvisarlo. Fekeli, deluso come non mai dall'Akkaya, arriva persino a disconoscerlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 settembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.