Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 settembre 2023: Ridge si illude. Nessuno è al sicuro da Sheila!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge crederà di aver risolto il problema Sheila. Peccato che la Carter sia più vicina di quanto lui creda.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 16 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Ridge continuerà a rassicurare Taylor e a infonderle coraggio. Ora che Steffy e i bambini sono lontani dalla città e che lui stesso ha provveduto ad aumentare la sicurezza intorno alle loro case, nessuno dovrà più temere Sheila. Ma si illuderà! Il Forrester non sa che la Carter è più vicina di quanto pensi e che abbia in pugno Finn, che si sentirà sempre più prigioniero.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rassicura Taylor. Ora sono al sicuro

Ridge e Taylor hanno chiamato Steffy in videochiamata e si sono assicurati che la loro bambina si sia ambientata bene a Parigi e che stia recuperando calma e tranquillità. La giovane Forrester è però ancora molto scossa per quello che è successo e si è lasciata trasportare dai ricordi. Chiusa la chiamata, Ridge è tornato a rassicurare l’ex moglie. Lo stilista ribadirà più e più volte alla Hayes di avere la situazione sotto controllo e con la figlia lontana da casa, le cose potranno essere maggiormente controllate. Ridge si illuderà che Sheila non riuscirà in alcun modo ad avvicinarsi alla loro famiglia e che se lo farà, gli uomini della sicurezza da lui assoldati, la prenderanno e porteranno alla polizia.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è ancora in agguato e tiene prigioniero Finn

Dopo aver avuto un momento di panico, Sheila è riuscita a salvare la vita a Finn e il ragazzo si è svegliato. Il giovane ha immediatamente riconosciuto la madre e si è reso conto di trovarsi sdraiato su un letto, collegato a dei macchinari ma non in ospedale. Il giovane chiederà più e più volte di sapere cosa ci faccia là e, dopo aver ricordato qualcosa riguardo la notte della sparatoria, cercherà di sapere dove sia Steffy. La Carter gli risponderà molto velocemente e lo inviterà a concentrarsi solo sulla guarigione. Finn comprenderà di essere finito prigioniero della sua pazza vera madre e, ripresa la lucidità, penserà a un modo per fuggire.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam preoccupato per Brooke

Allo chalet, Liam e Hope parleranno della fuga di Sheila e di come i Forrester abbiano aumentato la sicurezza intorno alla loro casa. Lo Spencer rivelerà alla moglie di essere ancora in ansia per Brooke, che sicuramente si sentirà sola in casa e forse molto preoccupata che la Carter non si presenti da lei, per vendicarsi. Il ragazzo inviterà la consorte ad andare a trovarla ma lei gli dirà che sua madre ha espresso il desiderio di non avere, per il momento, persone intorno… che non siano Ridge.

