Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 16 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 dicembre - Brooke e Liam passeranno un’intera serata a parlare di quello che sta succedendo alle loro spalle. Entrambi saranno d’accordo che Hope stia mostrando troppo il fianco a Thomas e stia cedendo alle sue preghiere. Per lo Spencer e per la Logan senior, la ragazza deve avere più coraggio e non permettere che i Forrester, che siano Taylor e Steffy o che sia solo il primogenito di Ridge, l’abbiano vinta. Per loro la guerra è solo all’inizio. Intanto Hope si troverà a dover gestire una situazione piuttosto imbarazzante a Villa Forrester, dove verrà vista – da Steffy principalmente – come un’intrusa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 dicembre - Demir arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda, così quest'ultima si dirige dai gendarmi. L'imprenditore, però, riesce a raggiungerla e a fermarla in tempo. Sevda ottiene ciò che vuole e si mette subito in fuga con Umit. Durante il tragitto, la dottoressa le rivela di non essere realmente incinta, e poi torna indietro per trovare lo Yaman e sparargli. Quando la Kahraman esplode il colpo, Sevda si mette in mezzo e fa da scudo umano al ragazzo. In un secondo momento, Fekeli, determinato ad ottenere la custodia del piccolo Kerem Ali, si mette in viaggio verso l'avvocato dello zio del bambino per parlarci a quattr'occhi. Purtroppo, tuttavia, accade un terribile imprevisto: investe un uomo con l'automobile e lo uccide. Cetin, per evitare che Kerem Ali perda anche il nonno, si assume la colpa e va a costituirsi. Per finire, Zuleyha nota che il paraurti del veicolo di Demir è sporco di sangue. Quest'ultimo le dice che le tracce ematiche appartengono ad un dipendente che si è ferito nel garage, ma in verità appartengono a Sevda, che al momento giace nel bagagliaio. Appena gli è possibile, lo Yaman va a seppellire di nascosto il corpo della cantante.... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'11 al 17 dicembre 2023.