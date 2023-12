Terra Amara Anticipazioni 16 dicembre 2023: Sevda muore per mano di Umit!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 16 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Umit spara a Demir, ma Sevda si mette in mezzo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 16 dicembre 2023, alle 14:10, Demir arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda, così quest'ultima si dirige dai gendarmi. L'imprenditore, però, riesce a raggiungerla e a fermarla in tempo. Sevda ottiene ciò che vuole e si mette subito in fuga con Umit. Durante il tragitto, la dottoressa le rivela di non essere realmente incinta, e poi torna indietro per trovare lo Yaman e sparargli. Quando la Kahraman esplode il colpo, Sevda si mette in mezzo e fa da scudo umano al ragazzo. In un secondo momento, Fekeli, determinato ad ottenere la custodia del piccolo Kerem Ali, si mette in viaggio verso l'avvocato dello zio del bambino per parlarci a quattr'occhi. Purtroppo, tuttavia, accade un terribile imprevisto: investe un uomo con l'automobile e lo uccide. Cetin, per evitare che Kerem Ali perda anche il nonno, si assume la colpa e va a costituirsi. Per finire, Zuleyha nota che il paraurti del veicolo di Demir è sporco di sangue. Quest'ultimo le dice che le tracce ematiche appartengono ad un dipendente che si è ferito nel garage, ma in verità appartengono a Sevda, che al momento giace nel bagagliaio. Appena gli è possibile, lo Yaman va a seppellire di nascosto il corpo della cantante....

Terra Amara Anticipazioni: Umit spara a Demir, ma Sevda si mette in mezzo!

Sevda sta ricattando Demir: se non le darà dei soldi ed un'automobile per permetterle di scappare con Umit, andrà dritta dai gendarmi per denunciare l'omicidio che hanno recentemente commesso lei e Zuleyha. Il giovane, pur di non veder finire dietro le sbarre la moglie, accetta. Lo Yaman, però, arriva tardi all'appuntamento, e così Sevda si dirige verso il commissariato. L'imprenditore si dirige in fretta furia dalla cantante per fermarla, e per darle quello che le ha chiesto. Sevda, finalmente, si mette in viaggio con la figlia verso un futuro migliore. Purtroppo, la tragedia è dietro l'angolo. La Kahraman rivela alla madre di non essere incinta, poi torna indietro per cercare Demir; una volta trovato, gli punta la pistola contro e gli spara per ucciderlo. Sevda si mette in mezzo, facendo da scudo umano al ragazzo...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli uccide un uomo!

Fekeli non permetterà che gli venga tolto il piccolo Kerem Ali, per lui un nipote. Determinato ad adottarlo ufficialmente, Fekeli si sta dirigendo verso l'avvocato dello zio del bambino. Ad accompagnarlo c'è il fedele Cetin. Durante il tragitto, l'imprenditore investe accidentalmente un uomo e lo uccide. Il marito di Gulten prende immediatamente in mano la situazione. Pur di non togliere a Kerem Ali anche il nonno, dopo la tragica dipartita di Yilmaz e Mujgan, Cetin decide di addossarsi la colpa dell'accaduto, tanto che va a costituirsi...

Demir seppellisce il cadavere di Sevda, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 16 dicembre 2023

Zuleyha, mentre sta cercando il piccolo Adnan, uscito fuori per giocare, nota un dettaglio che la lascia interdetta. Sul paraurti di Demir c'è del sangue. L'ex sarta interroga il marito, pretendendo una spiegazione; lo Yaman, allora, le dice che le tracce ematiche appartengono ad un dipendente che si è ferito nel garage. Il giovane sta mentendo, e l'Altun se ne rende conto. Infatti, quel sangue è di Sevda, che ora giace nel portabagagli del veicolo in questione. In un secondo momento, lo Yaman va a seppellire il cadavere di nascosto...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.