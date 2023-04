Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 16 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 16 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 aprile 2023 - Steffy e Thomas troveranno le prove necessarie per incastrare Brooke. I due ragazzi, grazie all'aiuto di Charlie, entreranno nel sistema di sorveglianza di casa Forrester e vedranno Deacon entrare nella villa la sera di Capodanno e uscirne solo la mattina dopo. Steffy sarà felicissima di aver trovato quello che voleva e sarà pronta a prendersi la sua vendetta personale. Intanto Ridge continuerà a non essere al corrente di nulla e Taylor, preoccupata per lui, cercherà di capire cosa possa essere successo di tanto grave, da rendere nervoso il suo ex marito. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 6 aprile 2023 - Zuleyha si sta confidando con Sabahattin. La ragazza racconta al primario che ha informato Fekeli su come la sua futura sposa l'abbia separata dall'amato. L'uomo, sconcertato, in nome dell'affetto e del rispetto che nutre nei confronti di Yilmaz, a quel punto non ha potuto far altro che annullare le nozze: Fekeli ed Hunkar non si uniranno più in matrimonio! Inoltre, la Altun confessa a Sabahattin di non aver però detto all'ex galeotto che, in realtà, il piccolo Adnan è il figlio dell'ex fidanzato, e non del marito. I due non lo sanno, ma Mujgan sta origliando, con le lacrime agli occhi. Ora la dottoressa sa che l'Akkaya è il padre biologico di Adnan! Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 11 al 16 aprile 2023.