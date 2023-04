Beautiful Anticipazioni 16 aprile 2023: Beccata! Steffy e Thomas distruggeranno per sempre Brooke

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Steffy e Thomas vedranno i video di sorveglianza di casa di Brooke e si renderanno conto che Deacon ha dormito da lei.

Le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 16 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Steffy e Thomas troveranno le prove necessarie per incastrare Brooke. I due ragazzi, grazie all'aiuto di Charlie, entreranno nel sistema di sorveglianza di casa Forrester e vedranno Deacon entrare nella villa la sera di Capodanno e uscirne solo la mattina dopo. Steffy sarà felicissima di aver trovato quello che voleva e sarà pronta a prendersi la sua vendetta personale. Intanto Ridge continuerà a non essere al corrente di nulla e Taylor, preoccupata per lui, cercherà di capire cosa possa essere successo di tanto grave, da rendere nervoso il suo ex marito.

Anticipazioni Beautiful: Steffy convince Charlie ad aiutarli a incastrare Brooke

Steffy e Thomas sono pronti a incastrare Brooke. I due ragazzi hanno però avuto bisogno di prove. Steffy si è così attivata per chiamare Charlie, l'unico a poterli aiutare a entrare nel sistema di videosorveglianza della villa di Ridge. La ragazza, per convincere il titubante sorvegliante, ha dovuto raccontargli tutto e rivelargli di aver scoperto dal piccolo Douglas, che la sua matrigna con molto probabilità, è stata infedele a suo padre. Spinto dalla grande devozione verso i Forrester, Charlie ha deciso di aiutare e ha cominciato a lavorare per i fratelli.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Thomas hanno le prove per incastrare Brooke

Charlie assicurerà ai ragazzi di avere il modo per intrufolarsi nel sistema di sicurezza di casa di Ridge e di poterlo fare senza violare alcuna legge. La videosorveglianza della Forrester Creations è infatti collegata a quella della villa e per questo lui ha libero accesso a tutto. Sarà così che, dopo aver osservato attentamente lo schermo del pc, Steffy e Thomas troveranno la prova che serve per distruggere la Logan. I due vedranno Deacon arrivare la notte di Capodanno e uscire dalla grande magione solo la mattina dopo. Sarà la conferma che lo Sharpe ha passato la notte con Brooke e che Douglas ha davvero visto bene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor cerca di rincuorare Ridge

Ridge sarà ancora all'oscuro di tutto ma ancora per poco. Il Forrester scoprirà molto presto la verità ma intanto continuerà a rincuorare sua moglie. Stessa cosa farà Taylor con lui. La Hayes si è accorta da tempo che il suo ex è molto giù e sospetta che possa essere successo qualcosa tra lui e sua moglie. La dottoressa ha cercato di indagare ma non ha mai voluto essere indiscreta. I due torneranno di nuovo a parlare e questa volta Taylor gli dirà chiaramente di aver capito che la sua tristezza e la sua preoccupazione sono dovute a Brooke. La psicologa gli ribadirà di essere pronta a dargli una mano quando e come vorrà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.