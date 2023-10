Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 ottobre 2023 - l’arrivo di Bill sarà provvidenziale per salvare Finn. Lo Spencer, accompagnato da Li, ha ritrovato il marito di Steffy e si proporrà di portarlo dalla moglie, mettendo a disposizione tutti i mezzi a sua disposizione. Sheila avrà le ore contate? Liam riuscirà a contattare finalmente Baker, per far arrivare lui e i suoi uomini ad accalappiare la Carter e chiudere definitivamente l’incubo in cui tutti hanno vissuto fino a ora? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 ottobre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 14 ottobre 2023 - mentre Demir e Umit portano avanti la loro relazione clandestina, Sevda sprona Zuleyha a riavvicinarsi al marito. Anche Fekeli consiglia alla giovane di non rifugiarsi nel ricordo di Yilmaz e di aprire il proprio cuore allo Yaman. Intanto, Fikret va a fare visita al primario per conoscere i progressi che ha fatto con l'odiato fratellastro; dopodiché, la minaccia: non deve innamorarsi di Demir. Mujgan, invece, vede il conto disposto da Yilmaz per Kerem Ali. La dottoressa non serba più rancore al marito defunto, mentre Behice s'infuria perché quel denaro resterà bloccato fino a quando il bambino non avrà compiuto 21 anni. Mujgan, accorgendosi quanto la zia sia avida, le dice addio per sempre. Nel frattempo, l'Altun viene informata da Sadi, il poliziotto che ha assunto per indagare sull'omicidio di Hunkar, che Behice era già stata sposata, e che entrambi i mariti sono morti in circostanze sospette. Per finire, Rasit torna alla tenuta e spiega a Fadik perché l'ha abbandonata sull'altare: gli zii avevano avuto un terribile incidente e si è dovuto precipitare da loro per occuparsene... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 9 al 14 ottobre 2023.