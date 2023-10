Terra Amara Anticipazioni 14 ottobre 2023: Behice è spacciata, Mujgan e Zuleyha l'hanno smascherata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 14 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir porta avanti la relazione con Umit. Quest'ultima, invece, viene minacciata da Fikret. Nel frattempo, Mujgan chiude con Behice, che sta per essere smascherata anche da Zuleyha. Per finire, Rasit torna alla tenuta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 ottobre 2023, alle 14.10, mentre Demir e Umit portano avanti la loro relazione clandestina, Sevda sprona Zuleyha a riavvicinarsi al marito. Anche Fekeli consiglia alla giovane di non rifugiarsi nel ricordo di Yilmaz e di aprire il proprio cuore allo Yaman. Intanto, Fikret va a fare visita al primario per conoscere i progressi che ha fatto con l'odiato fratellastro; dopodiché, la minaccia: non deve innamorarsi di Demir. Mujgan, invece, vede il conto disposto da Yilmaz per Kerem Ali. La dottoressa non serba più rancore al marito defunto, mentre Behice s'infuria perché quel denaro resterà bloccato fino a quando il bambino non avrà compiuto 21 anni. Mujgan, accorgendosi quanto la zia sia avida, le dice addio per sempre. Nel frattempo, l'Altun viene informata da Sadi, il poliziotto che ha assunto per indagare sull'omicidio di Hunkar, che Behice era già stata sposata, e che entrambi i mariti sono morti in circostanze sospette. Per finire, Rasit torna alla tenuta e spiega a Fadik perché l'ha abbandonata sull'altare: gli zii avevano avuto un terribile incidente e si è dovuto precipitare da loro per occuparsene...

Terra Amara Anticipazioni: Demir porta avanti la relazione clandestina con Umit...

Sevda ha un consiglio per Zuleyha. Secondo la donna, la giovane dovrebbe dare una concreta chance al suo matrimonio, provando a riavvicinarsi a Demir. Poco dopo, Fekeli dà questo stesso suggerimento all'Altun: non sta bene rifugiarsi nel ricordo di ciò che fu con Yilmaz, il quale ormai è morto e non può più darle amore. Anche per l'uomo, sarebbe meglio se la ragazza aprisse il cuore al marito. D'altra parte, nessuno è al corrente del fatto che, intanto, lo Yaman sta portando avanti la relazione clandestina con Umit. I due, che hanno già fatto l'amore, continuano a vedersi di nascosto. Ora, però, Fikret fa visita all'ex fidanzata, e la minaccia: deve aiutarlo a rovinare la reputazione dell'imprenditore, dunque non deve innamorarsene...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan chiude con Behice!

Fekeli mostra a Mujgan il conto disposto da Yilmaz per il piccolo Kerem Ali. La dottoressa tira un sospiro di sollievo, e lascia andare il rancore che aveva cominciato a portare al defunto consorte, credendo che non si preoccupasse del loro bambino. Tuttavia, c'è qualcuno che, invece, non è per niente sollevato dopo aver ricevuto questa notizia. Behice è oltremodo adirata, perché consapevole del fatto che non potrà toccare quei soldi: il conto è bloccato fino al raggiungimento dei 21 anni di età di Kerem Ali. L'Hekimoglu junior, allora, si rende finalmente conto di con chi ha a che fare. La nipote, davanti alla folle avidità della zia, prende una drastica decisione nei suoi confronti. Mujgan non vuole più vederla!

Zuleyha fa una scoperta agghiacciante su Behice, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 14 ottobre 2023

Zuleyha sta per fare una scoperta agghiacciante, e che corroborerà la propria teoria. L'ex sarta ha assunto il poliziotto Sadi, una vecchia conoscenza di Istanbul, per investigare sull'omicidio di Hunkar. Ora, l'agente comunica all'Altun che, indagando su quella che per lei è la principale sospettata, è entrato a conoscenza del passato fatto di ombre di Behice: quest'ultima è stata sposata per bene due volte, ed entrambe le volte i mariti sono morti in circostanze misteriose. Dopodiché, Rasit torna alla tenuta. Saniye e Fadik lo assalgono, accusandolo di essersi comportato male: ha abbandonato la seconda all'altare! Il giovane, però, spiega di essere stato costretto a farlo, poiché era dovuto correre dagli zii, i quali avevano avuto un incidente, per occuparsene. Fadik lo perdonerà?

