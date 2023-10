Beautiful, Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2023: Finn è salvo e può correre da Steffy!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill sarà pronto a portare Finn a Montecarlo mentre Li rimarrà con Sheila, in attesa di Baker ma...

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che l’arrivo di Bill sarà provvidenziale per salvare Finn. Lo Spencer, accompagnato da Li, ha ritrovato il marito di Steffy e si proporrà di portarlo dalla moglie, mettendo a disposizione tutti i mezzi a sua disposizione. Sheila avrà le ore contate? Liam riuscirà a contattare finalmente Baker, per far arrivare lui e i suoi uomini ad accalappiare la Carter e chiudere definitivamente l’incubo in cui tutti hanno vissuto fino a ora?

>Anticipazioni Beautiful: Li riabbraccia Finn grazie a Bill

Bill e Liam sono partiti alla riscossa, pronti a portare in salvo Finn da Sheila. Bill ha seguito Li sino all’appartamento dove ha curato il figlio e l’incontro con la Carter è stato durissimo. La rossa ha cercato e cercherà di non farsi mettere in un angolo mentre il dottor Finnegan, felice di rivedere la sua mamma e di saperla viva – contrariamente a quanto pensasse – non vedrà l’ora di uscire da quella che per lui è diventata una vera e propria prigione. Lo Spencer gli fornirà gli strumenti necessari per correre da Steffy, che lui scoprirà essere partita per Montecarlo.

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto a portare Finn a Montecarlo

Finn scoprirà che Sheila ha sparato pure a Steffy e sarà furioso. Il ragazzo non riuscirà neanche più a sentire la sua pazza madre biologica e Li si prenderà la sua vendetta. Bill spronerà il ragazzo a fare presto e a raggiungere la moglie, ora a Montecarlo per riprendersi dal dolore. Lo Spencer assicurerà al ragazzo di avere un jet che li aspetta e che li porterà nel Principato. In attesa che Baker arrivi con la sua squadra, Li piantonerà la casa e terrà d’occhio Sheila.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Li rimane a guardia di Sheila ma…

Li lascerà che Finn corra da Steffy e dirà a lui e a Bill che a Sheila ci penserà lei. Una mossa che però le costerà molto cara, visto che la Carter ha ancora un aiutante a piede libero. Mike si presenterà dietro alla dottoressa e le darà un colpo in testa, permettendo alla rossa di fuggire. Ma per il Guthrie non ci sarà la stessa scorciatoia, visto che Li si sveglierà presto e lo fermerà, aggrappandosi a una sua gamba e costringendolo alla resa, prima di essere arrestato da Baker.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.