Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2023

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 12 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 maggio 2023 - Thomas scoprirà con orrore che Sheila è responsabile di quanto è successo a Brooke la sera di Capodanno. La malefica rossa farà capire al Forrester di aver fatto bere la Logan con l'inganno. Per il giovane sarà una scoperta assurda e inquietante e comincerà a pensare se sia il caso o meno di rivelare tutto a suo padre. Intanto Brooke confiderà a Hope di aver deciso di gettare la spugna e di voler lasciare Ridge libero di essere felice, anche se questo vorrà dire rivederlo insieme a Taylor. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 maggio 2023 - Zelis, poco prima di morire, ha affidato la sua bambina, Uzum, alle cure di Saniye. Ora, il capo dei braccianti non riesce a trattenere le lacrime, guardando la piccola parlare con la tomba della madre. E mentre Saniye si commuove, Gaffur maledice Hatip: gli deve tantissimi soldi, ed infatti è proprio per colpa sua se gli tocca fare gli straordinari al ristorante. Nel frattempo, Sermin, per farsi perdonare, racconta a Behice un segreto sugli Yaman. Sabahattin, invece, sta per fare una scoperta che lo farà infuriare. Julide sta ancora cercando l'assassino di Cengaver, ed il dottore sta cercando un confronto con lei; Sabahattin, conversando con Julide, entra a conoscenza della denuncia che l'ex moglie ha sporto contro di lui per violenza domestica. Il medico, nervoso come non mai, va a prendere di petto Sermin, e la minaccia di mettere al corrente la loro figlia, Betul, di tutte le sue malefatte! Qui la trama completa di Terra Amara.

