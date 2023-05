Terra Amara Anticipazioni 13 maggio 2023: Yilmaz ha ucciso Azize?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 13 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Behice aggredisce verbalmente Hunkar, e lo stesso farà Sabahattin con Sermin. Nel mentre, Yilmaz investe la povera Azize... e si scatena un putiferio!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 maggio, alle 14.10, Zuleyha sospetta che Demir trascuri Adnan in favore di Leyla. Hunkar, invece, va di nascosto in ospedale per vedere Fekeli, il quale è ancora sedato. Qui la donna incontra Behice, che le urla contro tutto il suo disprezzo. Nel frattempo, Azize, disturbata dal russare di Fadik, esce per andare a dormire altrove e nessuno se ne accorga; sulla strada, Yilmaz alla guida della sua automobile non la vede e la investe. Quest'ultimo le presta subito soccorso e in ospedale le dona il suo sangue. Lo Yaman è furibondo. L'Akkaya avverte l'ex fidanzata di ciò che è successo, e Mujgan, turbata, inveisce contro la Altun e lo stesso marito. Poco dopo, Fadik viene licenziata da Demir, ma grazie ad Hunkar viene immediatamente reintegrata in cucina. Uzum, intanto, parla con la mamma defunta sulla sua tomba, e Saniye è molto dispiaciuta per lei. Al contempo Gaffur fa gli straordinari al ristorante e maledice Hatip, a cui è debitore di un'ingente somma di denaro. In un secondo momento, Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman. Intanto, Julide sta ancora cercando l'assassino di Cengaver, mentre Sabahattin vorrebbe chiarire con lei. Poi, però, scopre della denuncia che l'ex moglie a presentato a Julide contro di lui per violenza domestica. Quando incontra Sermin, Sabahattin la minaccia d'informare Betul...

Terra Amara Anticipazioni: Behice assale Hunkar!

Zuleyha continua a puntare il dito contro Demir: a parer suo, il marito preferisce di gran lunga Leyla ad Adnan, dato che soltanto la prima è sangue del suo sangue. Nel mentre, Hunkar sgattaiola via dalla tenuta per andare in ospedale. Qui c'è Fekeli, ancora sedato dopo l'attacco cardiaco. La signora, intenzionata a fargli visita di nascosto, viene invece beccata da Behice, che appare sin da subito inferocita. Quest'ultima è furiosa con Hunkar perché è lei l'ultima persona che l'uomo ha visto prima del malore; così, Behice grida contro la sua rivale in amore tutto lo sdegno che prova nei suoi riguardi...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz investe Azize!

Azize vorrebbe soltanto dormire, ma proprio non ce la fa: al suo fianco c'è Fadik, la quale si è addormentata profondamente, ed infatti sta russando. La nonnina, allora, si allontana - senza che nessuno se ne accorga - alla ricerca di un posto più tranquillo in cui poter schiacciare serenamente il suo pisolino. Fuori è buio pesto, e piove a dirotto; Yilmaz rientra a casa con la sua automobile, quando si accorge di aver colpito qualcosa, o qualcuno. Il giovane scende dal veicolo e trova Azize stesa a terra. L'Akkaya le presta subito soccorso, e la porta in ospedale, dove le dona il suo sangue per salvarle la vita. Lo Yaman è furibondo, e lo stesso vale per Mujgan. L'ex meccanico avvisa l'ex fidanzata dell'accaduto, e la dottoressa, turbata, prima se la prende con la Altun, poi con Yilmaz stesso. Intanto, Demir licenzia Fadik, rea di non aver badato alla nonnina. Interviene però Hunkar, che la reintegra in cucina.

Sabahattin minaccia Sermin, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 13 maggio 2023

Zelis, poco prima di morire, ha affidato la sua bambina, Uzum, alle cure di Saniye. Ora, il capo dei braccianti non riesce a trattenere le lacrime, guardando la piccola parlare con la tomba della madre. E mentre Saniye si commuove, Gaffur maledice Hatip: gli deve tantissimi soldi, ed infatti è proprio per colpa sua se gli tocca fare gli straordinari al ristorante. Nel frattempo, Sermin, per farsi perdonare, racconta a Behice un segreto sugli Yaman. Sabahattin, invece, sta per fare una scoperta che lo farà infuriare. Julide sta ancora cercando l'assassino di Cengaver, ed il dottore sta cercando un confronto con lei; Sabahattin, conversando con Julide, entra a conoscenza della denuncia che l'ex moglie ha sporto contro di lui per violenza domestica. Il medico, nervoso come non mai, va a prendere di petto Sermin, e la minaccia di mettere al corrente la loro figlia, Betul, di tutte le sue malefatte!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 14 maggio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.