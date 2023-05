Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2023: Sheila confessa a Thomas la verità, "Sono stata io a far riunire i tuoi genitori"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila rivelerà a Thomas di essere lei la responsabile della disfatta di Brooke. Intanto la Logan confiderà a Hope di aver preso una dolorosa decisione.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 13 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Thomas scoprirà con orrore che Sheila è responsabile di quanto è successo a Brooke la sera di Capodanno. Le Anticipazioni degli episodi della Soap, ci rivelano che la malefica rossa farà capire al Forrester di aver fatto bere la Logan con l'inganno. Per il giovane sarà una scoperta assurda e inquietante e comincerà a pensare se sia il caso o meno di rivelare tutto a suo padre. Intanto Brooke confiderà a Hope di aver deciso di gettare la spugna e di voler lasciare Ridge libero di essere felice, anche se questo vorrà dire rivederlo insieme a Taylor.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si presenta a casa di Steffy per incontrare Taylor ma...

Sheila è finalmente riuscita a cantare vittoria. Brooke è ko e lei può sperare che Taylor metta una buona parola per lei con Steffy e Finn. Per assicurarsi questo, la Carter vorrà di nuovo parlare con la Hayes. Si presenterà quindi nell'appartamento a Malibù, decisa a portare avanti il suo piano. Al posto della psichiatra troverà Thomas. Il ragazzo non sarà per nulla felice di trovarsela davanti e le intimerà di andarsene immediatamente. Il Forrester sarà spietato ma la rossa saprà rispondergli per le rime, rivelandogli che invece di scacciarla, dovrebbe ringraziarla per quello che ha fatto. Il designer intuirà che Sheila ha combinato qualcosa di grosso e che Brooke e i suoi genitori sono diventate sue vittime.

Beautiful Anticipazioni: Sheila rivela a Thomas di aver riunito lei i suoi genitori

Thomas, sorpreso dalle parole di Sheila, indagherà a fondo e chiederà alla Carter di essere più chiara possibile. Il ragazzo la costringerà a parlare e a spiegargli cosa intendesse con “dovresti ringraziarmi”. La rossa sarà ben felice di dirgli che la responsabile della disfatta di Brooke è proprio lei e che è solo grazie a lei che i suoi genitori sono finalmente riuniti. La donna farà riferimento alla notte alcolica passata dalla Logan in compagnia di Deacon e confesserà di aver fatto ubriacare lei la bionda, con l'inganno. Thomas strabuzzerà gli occhi e accuserà la donna di essere una persona perfida a manipolatrice e di aver portato solo guai nella sua famiglia. Sheila lascerà la casa di Steffy con un ghigno malefico dipinto sul viso e con il desiderio di andare a fondo in questa storia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke confessa a Hope di aver preso una dolorosa decisione

Deacon e Hope hanno tentato di salvare il matrimonio di Brooke ma senza successo. La giovane Logan ha cercato di convincere Ridge a dare una possibilità alla sua mamma ma senza alcun successo. Hope tornerà a casa di sua madre per darle ancora una volta il suo supporto e la troverà ancora una volta abbattuta e in lacrime. Brooke le confesserà di aver preso una decisione dolorosa ma necessaria per lei e suo marito. Rivelerà alla sua bambina di avere intenzione di lasciare libero Ridge, concedendogli il divorzio. Hope sbiancherà e tenterà di convincerla a combattere ancora per il suo amore.

