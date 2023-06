Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 11 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 11 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 giugno 2023 - tutti saranno felici che Steffy abbia ripreso conoscenza. Ridge e Taylor saranno sollevati dal sapere che la loro bambina è fuori pericolo. I due si accorgeranno però che la ragazza fatica a ricordare cosa sia successo nelle ore precedenti e addirittura non rammenta che le abbiano sparato. Bridget informerà tutti che la Forrester potrebbe avere un'amnesia momentanea. Per Sheila sarà un sollievo ma quanto durerà? Intanto Liam e Hope, felici delle belle novità su Steffy, accoglieranno Zende, Paris e persino Carter, che arriveranno in ospedale per dare il loro sostegno alla famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 giugno 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 10 giugno 2023 - Hatip è stato incastrato dalla sua stessa moglie. Naciye, per aiutare Saniye, ha rubato la cambiale firmata da Gaffur ed il denaro che quest'ultimo aveva già dato al marito e glieli ha consegnati alla donna. Il Presidente della Camera di Commercio, furibondo, si dirige di nascosto alla tenuta. Non sia se Hatip avesse l'intenzione di riappropriarsi di ciò che gli è stato sottratto, oppure persino di uccidere Gaffur, fatto sta che non riesce a fare nessuna delle due cose, perché la consorte e Saniye lo fermano in tempo. Dopodiché, queste ultime vanno a parlare con Hunkar per metterla al corrente di quanto è accaduto. Inoltre, in un secondo momento, Saniye scopre che Fadik si è invaghita di Rasit, il tirapiedi del diabolico imprenditore...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 all'11 giugno 2023.