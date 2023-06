Beautiful Anticipazioni 11 giugno 2023: Steffy si sveglia dal coma ma c'è un problema... non ricorda nulla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy riprenderà conoscenza ma la ragazza non ricorderà nulla. Sheila l'avrà fatta franca?

Nelle puntate di Beautiful in onda l'11 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, tutti saranno felici che Steffy abbia ripreso conoscenza. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge e Taylor saranno sollevati dal sapere che la loro bambina è fuori pericolo. I due si accorgeranno però che la ragazza fatica a ricordare cosa sia successo nelle ore precedenti e addirittura non rammenta che le abbiano sparato. Bridget informerà tutti che la Forrester potrebbe avere un'amnesia momentanea. Per Sheila sarà un sollievo ma quanto durerà? Intanto Liam e Hope, felici delle belle novità su Steffy, accoglieranno Zende, Paris e persino Carter, che arriveranno in ospedale per dare il loro sostegno alla famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy si sveglia dal coma

Steffy si è finalmente svegliata. Ridge ha assistito al momento in cui sua figlia ha riaperto gli occhi ed è corso ad avvertire Bridget di questo meraviglioso miracolo. Il Forrester non starà nella pelle e quanto vedrà Taylor tornare nel corridoio, le andrà incontro, dicendole che la loro bambina è sveglia e salva. Per la Hayes, reduce da una brutta avventura con Sheila, sarà una notizia stupenda e pure lei, come suo marito, si precipiterà in stanza, per stare accanto alla bella e sfortunata Forrester, che è riuscita a vincere una difficile battaglia. Sheila Carter invece comincerà a tremare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy non ricorda nulla. Sheila è salva?

Sheila seguirà Taylor, Ridge e Thomas nella stanza di Steffy e la ragazza, vedendo la Carter, si irrigidirà immediatamente. La rossa comincerà a pensare di avere le ore contate; la Forrester dirà a tutti che a spararle è stata lei e che è sua la colpa della morte di Finn. Ma le sue paure non si realizzeranno. Tutti saranno stupiti nello scoprire che Steffy non ricorda nulla. La ragazza farà fatica persino a capire perché si trovi in un letto di ospedale e ovviamente non avrà idea che qualcuno le abbia sparato. La cosa grave è che la giovane non farà minima menzione a Finn e al suo destino funesto. Bridget rassicurerà tutta la famiglia rivelando che, in casi di forte trauma, può capitare che il paziente non ricordi quando accaduto. La dottoressa raccomanderà a tutti di non forzare la mano e di fare poche domande. Sheila l'avrà per ora fatta franca?

Anticipazioni e Trame Beautiful: Zende e Paris arrivano in ospedale

Liam e Hope verranno aggiornati delle condizioni di Steffy e lo Spencer tirerà un sospiro di sollievo. I due saranno felicissimi di poter comunicare a Zende, Paris e Carter – arrivati in clinica – che la Forrester si è svegliata e che è fuori pericolo. Le sue condizioni sono stabili ma ci vorrà tempo affinché si riprenda del tutto. Zende sarà contentissimo di sapere che sua cugina sia salva e Paris continuerà a chiedersi chi possa aver ucciso una persona buona come Finn. I due ragazzi rifletteranno sul fatto che ora la vita di tutti sarà diversa e a loro si unirà Carter. L'imbarazzo del Walton, che si troverà davanti a Paris per la prima volta dopo il loro spiacevole incontro con Grace, sarà lampante. L'avvocato cercherà di dissimulare ma si sentirà ancora in colpa per aver tradito la fiducia di Zende. E le cose peggioreranno quando il ragazzo gli dirà di essere felice di vederlo ancora accanto alla sua famiglia, che lo ama tantissimo.

