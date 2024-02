Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 10 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 febbraio 2024 - Brooke è distrutta: Ridge l'ha lasciata definitivamente e, incurante del fatto che lei stesse piangendo disperata, è corso da Taylor. La Logan senior è tornata a casa da sola, anche se non lo è rimasta per tanto tempo. Ben presto ha ricevuto una visita inattesa, quella di Bill. Quest'ultimo è al suo cospetto, ed è pronto a spiazzarla con un'incredibile proposta. Lo Spencer senior, rassegnatosi alla fine del suo matrimonio con Katie, vorrebbe che la bionda gli desse un'altra chance. E mentre la donna gli dice che il suo cuore appartiene ed apparterrà per sempre al marito, ed il magnate la esorta ad andare avanti, Thomas sta ripensando a ciò che ha fatto: è stato lui effettuare la chiamata al Servizio Tutela Minori con un'app per utilizzare la voce di Brooke. L'ha incastrata! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 10 febbraio 2024 - Betul, alla fine, riesce a convincere Abdulkadir a comprare la casa in cui viveva, per provare ad evitare che l'ex sarta possa pignorarla. Tuttavia, nel mentre Zuleyha sta già facendo sgombrare l'abitazione, e fa persino cambiare la serratura. Sermin e sua figlia sono sconvolte, poiché consce di essere rovinate: non hanno neanche più un tetto sopra la testa. Che cosa faranno adesso? Intanto, Fikret, in pensiero per la cognata - di cui si è innamorato -, le chiede per l'ennesima volta di tenere gli occhi aperti e la guardia alta, perché, continua a sostenere, del Gumusoglu non c'è da fidarsi. L'Altun, d'altra parte, è convinta di volerlo sposare! Qui la trama completa di Terra Amara.

