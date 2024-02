Terra Amara Anticipazioni 10 febbraio 2024, Betul è disperata: ha perso tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 10 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Betul viene cacciata di casa da Zuleyha e lasciata da Fikret!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 febbraio 2024, alle 14:30, Hakan sta ancora indagando sul tentato omicidio ai danni di Zuleyha, e così deicide d'incontrare il presunto colpevole, Mahmut, in prigione. Una sera, al ristorante, l'imprenditore sferra un pugno in faccia al Procuratore senza alcuna ragione. Il Gumusoglu viene arrestato. Abdulkadir intuisce che cosa ha in mente il socio, pertanto escogita un piano con Vahap per tentare di mettere a tacere il detenuto. Intanto, Zuleyha manda via di casa sia Sermin che Betul, e Fikret rompe il fidanzamento con quest'ultima. Betul, disperata, chiede aiuto ad Abdulkadir, che però si rifiuta di darle una mano. In un secondo momento, Betul convince Abdulkadir a comprare la casa in cui vive con Sermin, per evitare che Zuleyha possa pignorarla. Quest'ultima, nel mentre, fa sgombrare l'abitazione, e fa persino cambiare la serratura. Madre e figlia restano senza un tetto sopra la testa. Nel frattempo, Fikret, che continua a non fidarsi di Hakan, chiede all'Altun ancora una volta di tenere gli occhi aperti...

Terra Amara Anticipazioni: Hakan si fa arrestare!

Hakan vuole vederci chiaro. L'uomo è pronto a tutto pur di scoprire chi abbia davvero attentato alla vita di Zuleyha, perché deve vendicarsi. Infatti, il Gumusoglu non crede che sia stato Mahmut, benché quest'ultimo abbia confessato e si sia persino fatto arrestare; per lui, dietro ci sono Abdulkadi e Vahap. Per avere un faccia a faccia con Mahmut, Hakan mette in atto un piano. Una sera, al ristorante, l'imprenditore sferra un pugno sul viso al procuratore senza alcuna ragione; in questo modo, riesce a farsi sbattere dietro le sbarre. I due fratelli, quando lo scoprono, capiscono che è il caso di agire il prima possibile per mettere a tacere il detenuto...

Terra Amara Anticipazioni: Betul è disperata...

La signora si rende conto di non avere altra scelta. L'Altun ha prima scoperto che qualcuno stava vendendo dei terreni degli Yaman senza avvisarla, e poi ha scoperto che la persona che la stava derubando era Betul. Così, dopo averne parlato con Lutfiye e con Fikret, l'Altun manda via di casa sia la giovane che Sermin. Intanto, il rosso rompe il fidanzamento con Betul. Quest'ultima, in preda alla disperazione, si rivolge ad Abdulkadir, il quale però si rifiuta di darle una mano...

Fikret mette in guardia Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 febbraio 2024

Betul, alla fine, riesce a convincere Abdulkadir a comprare la casa in cui viveva, per provare ad evitare che l'ex sarta possa pignorarla. Tuttavia, nel mentre Zuleyha sta già facendo sgombrare l'abitazione, e fa persino cambiare la serratura. Sermin e sua figlia sono sconvolte, poiché consce di essere rovinate: non hanno neanche più un tetto sopra la testa. Che cosa faranno adesso? Intanto, Fikret, in pensiero per la cognata - di cui si è innamorato -, le chiede per l'ennesima volta di tenere gli occhi aperti e la guardia alta, perché, continua a sostenere, del Gumusoglu non c'è da fidarsi. L'Altun, d'altra parte, è convinta di volerlo sposare!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 5 al 10 febbraio 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì e la domenica alle 21:20.