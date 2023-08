Beautiful e My Home My Destiny Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e My Home My Destiny - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 agosto 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 agosto 2023 - Sheila scoprirà il segreto di Li. La Carter verrà a sapere che la dottoressa ha nascosto a tutti che il loro figlio è ancora vivo. La rossa vorrà saperne di più e non accennerà ad andarsene. Intanto Donna pregherà Hope di non rivelare a nessuno della sua relazione con Eric mentre il Forrester tornerà a casa e si stupirà di trovarvi Bridget. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 26 agosto 2023 - Mehdi si sveglierà e Zeynep sarà molto felice. La Goksu, dopo che suo marito avrà ripreso conoscenza, deciderà di incontrare Benal e di spingerla a confessare a Mehdi che il figlio che sta aspettando è suo. La giovane sarà pronta a farsi da parte se il suo compagno vorrà sposare la madre del suo bambino. Dopo che il Karaca verrà riportato a casa, Nuh si presenterà da lui con una notizia molto drammatica. Bayram, dopo quello che è successo, vuole vendicarsi e si recherà a casa di Tilki Ahmed per regolare i conti. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

