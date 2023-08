My Home My Destiny, Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2023: Zeynep si sacrifica e cerca di riavvicinare Benal e Mehdi

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di My Home My Destiny in onda il 26 agosto 2023 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap: Zeynep spinge Benal a confessare tutto a Mehdi.

Nella puntata di My Home My Destiny in onda su Canale5 il 26 agosto 2023, alle ore 15.45, Mehdi si sveglierà e Zeynep sarà molto felice. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Goksu, dopo che suo marito avrà ripreso conoscenza, deciderà di incontrare Benal e di spingerla a confessare a Mehdi che il figlio che sta aspettando è suo. La giovane sarà pronta a farsi da parte se il suo compagno vorrà sposare la madre del suo bambino. Dopo che il Karaca verrà riportato a casa, Nuh si presenterà da lui con una notizia molto drammatica. Bayram, dopo quello che è successo, vuole vendicarsi e si recherà a casa di Tilki Ahmed per regolare i conti.

Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi di sveglia

Zeynep ha confessato di amare Mehdi e lo ha vegliato senza sosta, nella speranza che si svegliasse. Tanta la paura provata dalla Goksu, che però verrà ricompensata per tutte le sue fatiche e per tutte le sue preghiere. Suo marito si sveglierà mentre gli starà accarezzando la mano e lei gli chiederà se abbia memoria di quello che lei gli ha detto mentre era in coma. Mehdi non ricorderà nulla neanche che sua moglie gli ha rivelato che il figlio che Benal aspetta, è il suo.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep pronta a sacrificarsi

Zeynep ha scoperto tutta la verità su Benal e non potrà fare finta di nulla. La ragazza deciderà di affrontare l’amica e di spingerla a rivelare lei stessa a Mehdi di aspettare un figlio da lui. Entrambe saranno convinte che le loro vite potrebbero cambiare da un momento all’altro e che il Karaca potrebbe persino decidere di chiedere il divorzio alla Goksu, per prendere in moglie la madre del suo bambino. Proprio per questo, Benal sarà molto stupita che Zeynep abbia deciso di sacrificarsi per il bene del piccolo in arrivo.

Trame e Anticipazioni My Home My Destiny: Mehdi spaventato dalla vendetta di Bayram

Mehdi verrà dimesso e rimandato a casa. Ormai fuori pericolo, il Karaca potrà tornare a dormire nel suo letto, accudito da tutta la sua famiglia. La serenità verrà però guastata da Nuh, che farà visita all’amico, per rivelargli una novità molto preoccupante. Gli dirà che Bayram ha deciso di vendicarsi per quello che è capitato al suo amato genero e che sta organizzando un piano per assaltare casa di Tilki Ahmed.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5, alle ore 15.45.