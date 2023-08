Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2023: Sheila scopre che Finn è vivo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila scoprirà che Finn è vivo e che Li sta mentendo a tutti mentre Donna pregherà Hope di non rivelare a nessuno di lei ed Eric.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 26 agosto 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Sheila scoprirà il segreto di Li. La Carter verrà a sapere che la dottoressa ha nascosto a tutti che il loro figlio è ancora vivo. La rossa vorrà saperne di più e non accennerà ad andarsene. Intanto Donna pregherà Hope di non rivelare a nessuno della sua relazione con Eric mentre il Forrester tornerà a casa e si stupirà di trovarvi Bridget.

Anticipazioni Beautiful: Sheila scopre che Finn è vivo

Sheila è evasa dalla prigione grazie all’aiuto del suo amico Mike. La Carter ha raggiunto casa di Li, sicura che la donna le stia nascondendo qualcosa. La loro conversazione in prigione è stata illuminante e la rossa si è convinta che l’altra madre di Finn non sia del tutto sincera. Per questo si è presentata da lei e l’ha messa con le spalle al muro. Purtroppo per Li, Sheila sentirà uno strano rumore e riconoscerà che si tratta di un monitor elettronico. Si farà quindi largo nell’appartamento e piomberà nella camera in cui è sdraiato Finn, rendendosi conto che il suo bambino è ancora vivo.

Beautiful Anticipazioni: Donna prega Hope di non rivelare il suo segreto a nessuno

Sheila scoprirà che Finn è vivo e che Li ha mentito a tutti. La Carter vorrà sapere come è successo e sarà felice di rivedere il suo bambino salvo ma ancora in coma. Intanto Donna pregherà Hope di non rivelare a nessuno di averla vista in intimità con Eric. La ragazza sarà molto delusa dalla zia e la pregherà di smetterla di incontrarsi con un uomo sposato. Donna però le farà capire di essere sinceramente innamorata e spaventata che la verità venga a galla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric stupito di trovare Bridget a casa sua

Quinn si è spaventata. Ha creduto che a Eric fosse venuto un infarto. La Fuller ha cercato immediato conforto in Bridget, che ha chiamato subito per accertarsi che suo marito fosse ancora in salute. La ragazza le ha assicurato che il padre sta bene e le due ne avranno conferma quando il Forrester apparirà nel grande salone della Villa. Lo stilista si stupirà di vedere la figlia a colloquio con sua moglie; la situazione gli sembrerà molto strana ma Quinn si affretterà a dirgli di aver avuto bisogno della sua figliastra perché in ansia per lui e per la sua costante e quasi assillante attività fisica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 agosto 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.