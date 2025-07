Beautiful e La Promessa: ecco le anticipazioni delle puntate di oggi, 6 luglio 2025

Anticipazioni TV

Ecco le anticipazioni di cosa succederà nelle puntate delle Soap Beautiful e La Promessa, in onda oggi, domenica 6 luglio 2025, su Canale5 e Rete4.

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Beautiful e de La Promessa, in onda oggi - domenica 6 luglio 2025 - rispettivamente su Canale5 alle ore 13.55 e su Rete4 alle ore 19.40. Per questa domenica saranno trasmesse solo due Soap mentre dal prossimo weekend arriverà Innocence, il nuovo appuntamento con le dizi turche.

Beautiful: Ecco la trama della puntata di Beautiful di oggi 6 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 6 luglio 2025 - Ridge comincerà a pentirsi di aver detto sì a Finn per l’operazione che, purtroppo, non si rivelerà decisiva. Eric non riprenderà i sensi e anzi avrà un infarto post-operatorio, che comprometterà ulteriormente le sue condizioni e lo costringerà a essere attaccato alle macchine per respirare. Tutta la sua famiglia sarà in ansia per lui e non riuscirà a ritrovare la calma. Scopri la trama completa della puntata

La Promessa: Scopri le Anticipazioni dell'episodio del 6 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa in onda oggi - 6 luglio 2025 - Don Ricardo non risponderà alle domande di Cruz e alimenterà i sospetti di Santos su di lui. Le anticipazioni ci rivelano che il ragazzo comincerà a credere che il padre abbia assassinato sua madre. Maria si proporrà per parlare con Teresa riguardo al bacio tra Marcelo e Raquel e cercherà di aiutare il ragazzo a non essere licenziato mentre Catalina rivelerà a Don Romulo di essere incinta. Jana penserà di non partire con Manuel, spaventata dal confronto con gli amici del marchese mentre Ayala tornerà alla carica per sapere dove sia finita la sua fidanzata ma stavolta Don Lorenzo prenderà le difese di Margarita e di Martina. Scopri la trama completa della puntata

