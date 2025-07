Innocence è la nuova Soap Turca in arrivo su Canale5 ma con una programmazione particolare. Ecco quando andrà in onda

Anticipazioni TV

Su Canale 5 appuntamento con una nuova dizi turca. È in arrivo Innocence, il cui titolo originale è Masumiyet. Scopriamo tutte le novità ma soprattutto vediamo da quando andrà in onda. La sua programmazione sarà molto particolare.

Innocence: La Nuova Soap Turca arriva su Canale 5

I telespettatori appassionati di dizi, ossia le amatissime soap turche, hanno dovuto dire addio a malincuore a Tradimento, che è stata messa in pausa estiva a partire da sabato 27 giugno 2025 e che tornerà a settembre; come se non bastasse, ora stanno per fare lo stesso con The Family, il cui - imperdibile - episodio finale andrà in onda domani, sabato 5 luglio 2025. Presto, però, si potranno consolare con l'arrivo di un nuovo serial drammatico che proviene sempre dalla Turchia. Dopo l'arrivo de La forza di una donna e di Forbidden Fruit, che vanno in onda dal lunedì al venerdì di pomeriggio su Canale 5, stiamo per dare il benvenuto ad una bella novità del palinsesto Mediset, ossia Innocence.

Innocence: Quando andrà in onda, Curiosità e Cast

Innocence è una soap opera turca di una sola stagione, che è a sua volta composta da 13 puntate da circa due ore ciascuna. Il suo titolo originale è Masumiyet, che significa proprio "innocenza", ed in Turchia è andata in onda nel 2021, da febbraio a maggio. In Italia, invece, verrà trasmessa a partire da sabato 12 luglio 2025 su Canale 5, e ci terrà compagnia esclusivamente nel daytime del weekend. Dunque, Innocence non andrà in onda dal lunedì al venerdì come di consueto, bensì soltanto nel pomeriggio di sabato e di domenica. Inoltre sappiamo che nel cast degli attori della dizi in questione ci sono tre volti già piuttosto noti tra i telespettatori italiani, ossia Alayca Ozturk, Julide di Terra Amara, Serkay Tutuncu, Ozan di Mr. Wrong - Lezioni d'amore, e Kimya Gokce Aytac, Polen di DayDreamer - Le ali del sogno ed Irem in Wrong - Lezioni d'amore.

La Trama di Innocence

Bahar Yuksel è una moglie ed una madre di due figli, tra cui Ela, una giovane di diciannove anni. Ela perde la testa per il capo trentacinquenne di suo padre, Ilker, che, tra l'altro, è fidanzato ufficialmente con un'altra persona. Bahar è conscia sin da subito di dover prendere in mano la situazione quanto prima per evitare che la ragazza, ormai del tutto stregata dall'uomo sbagliato, si cacci in un gran bel guaio. Peccato che, nonostante la tempestività della donna, potrebbe essere comunque troppo tardi per "salvarla". Come se non bastasse, questo flirt "proibito" finirà con il portare a galla i segreti più oscuri della famiglia Yuksel. Pur di proteggere Ela e tutti i suoi cari, Bahar, apparentemente semplice e fragile, stupirà, dimostrando di avere un coraggio fuori dal comune.

