Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 luglio 2025: Eric non si sveglia, Ridge comincia a pentirsi della sua scelta!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 6 luglio 2025 su Canale5. Nella puntata dell'episodio della Soap vedremo Ridge sempre più teso. Il Forrester sentirà di non aver fatto la scelta giusta. Sarà così?

Ridge sarà molto preoccupato. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 6 luglio 2025, alle ore 13.55 su Canale5, il Forrester comincerà a pentirsi di aver detto sì a Finn per l’operazione che, purtroppo, non si rivelerà decisiva. Eric non riprenderà i sensi e anzi avrà un infarto post-operatorio, che comprometterà ulteriormente le sue condizioni e lo costringerà a essere attaccato alle macchine per respirare. Tutta la sua famiglia sarà in ansia per lui e non riuscirà a ritrovare la calma. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric a un passo dalla morte

Eric è in bilico tra la vita e la morte ma soprattutto tra Stephanie e Donna. Il Forrester ha avuto la gradita visita del fantasma di sua moglie, che lo ha invitato a seguirlo con lei nell’Aldilà, dove gli ha tenuto un posto accanto a lui. Sarà una proposta molto allettante per il patriarca che avrà un infarto post-operatorio, che terrorizzerà tutti e che farà purtroppo temere che per lui non ci sia più speranza. Ma sarà davvero così oppure una speranza, seppur flebile, ci sarà ancora? Ridge e tutta la famiglia si augureranno di sì ma…

Beautiful Anticipazioni 6 luglio 2025: Ridge comincia a pentirsi

Ridge spererà che suo padre si riprenda e che dia segni di vita, il prima possibile. Il Forrester vedrà il suo papà sfiorire di ora in ora e comincerà a pentirsi di aver dato l’ok a Finn. Il dottore non ha mai dato certezza che le cose avrebbero funzionato ma ha pensato che fosse meglio provare che lasciare morire il patriarca senza combattere. Ma il destino sembrerà non volergli dare ragione, almeno per ora. La situazione si farà sempre più drammatica e preoccupante, tanto da rendere Donna sempre più terrorizzata e Bridget sempre più dubbiosa.

Donna è ko, per lei è difficilissimo. Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Donna sta soffrendo tantissimo e non riesce a capacitarsi del fatto che Eric stia per andarsene. Per la Logan sarà sempre più difficile vedere il suo amato collegato a delle macchine, smunto e visibilmente provato… e se sapesse chi gli ha fatto visita, tremerebbe ancora di più. Brooke tenterà di infonderle forza e coraggio ma la bionda si renderà conto che nonostante tutto le ore stanno passando inesorabili e che non c’è traccia di miglioramento. Come andrà a finire? Eric ci lascerà per sempre?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 luglio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.