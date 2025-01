Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Soap di Canale 5 Beautiful, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 gennaio 2025, la prima su Canale 5 e l'altra su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations, e finirà alle 19.40, quando arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. Attenzione! Ricordiamo che eccezionalmente per la giornata della Befana, My Home My Destiny ed Endless Love non andranno in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 gennaio 2025 - vedremo Liam scatenato più che mai per riconquistarsi un posto nella vita di Steffy. Lo Spencer vedrà Finn e Sheila abbracciarsi e convinto che il dottore stia mettendo in pericolo la Forrester, deciderà di filmare quanto sta accadendo. Il suo intento sarà quello di correre dalla sua ex moglie per informarla di tutto e per metterla in guardia dal suo attuale consorte, che non è l’uomo che lei crede... Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 gennaio 2025 - tra Catalina e Pelayo continua la freddezza e il loro rapporto è appeso a un filo. Il conte cercherà di recuperare terreno con la sua amata e deciderà di essere del tutto sincero con lei, rivelandole di essere stato ricattato da Don Lorenzo. La marchesina, che da tempo sospettava che il Capitano avesse a che fare con i loschi traffici con Mr. Cavendish, finirà per avere un duro confronto con il De La Mata. Intanto Manuel sarà sconvolto dalla morte di Jimena e non tollererà che i suoi genitori si mettano ancora in mezzo e decidano per la sua vita. Ribadirà loro di voler fare le sue scelte senza alcuna imposizione da parte loro.... Qui la trama completa de La Promessa.

