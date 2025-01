Beautiful Puntata del 6 gennaio 2025, Replica: Liam incastra Finn mentre negli USA vuole riconquistare Hope!

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda in replica anche il 6 gennaio 2025. Nella puntata rivedremo Liam filmare Finn e Sheila mentre si abbracciano mentre nelle puntate della Soap trasmesse negli Stati Uniti lo Spencer ha deciso di riconquistare Hope.

Continuano le repliche di Beautiful. Nella puntata in onda il 6 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo Liam scatenato più che mai per riconquistarsi un posto nella vita di Steffy. Lo Spencer vedrà Finn e Sheila abbracciarsi e convinto che il dottore stia mettendo in pericolo la Forrester, deciderà di filmare quanto sta accadendo. Il suo intento sarà quello di correre dalla sua ex moglie per informarla di tutto e per metterla in guardia dal suo attuale consorte, che non è l’uomo che lei crede.

Nelle puntate americane della Soap, Liam è invece determinato a riconquistare Hope. Dopo mesi di lontananza, lo Spencer ha compreso che la madre di Beth è l’unica donna che vuole al suo fianco, peccato però che lei ora sia felice accanto a Carter.

Beautiful Anticipazioni 6 gennaio 2025: Sheila è libera e Finn si lascia abbracciare

Sheila è libera e di nuovo molto pericolosa. Il giudice non ha potuto ritenere valida la confessione della rossa, recuperata di Bill. Purtroppo lo Spencer è riuscito a far confessare la donna con l’inganno e questo non può essere messo agli atti. Le accuse di omicidio sono quindi cadute e la criminale è di nuovo a piede libero. Per Steffy ricomincerà l’incubo e così per la sua famiglia. L’unica persona che sembrerà essere in parte felice di quanto accaduto sarà Finn. Il ragazzo si lascerà abbracciare da sua madre. Peccato che non si renda conto di essere ripreso da Liam, che non si lascerà sfuggire l’occasione di mettere il suo rivale in difficoltà.

Beautiful Anticipazioni: Liam filma l’abbraccio tra Sheila e Liam

Liam si imbatterà in Finn e Sheila, stretti in un abbraccio. Il ragazzo rimarrà di stucco ma non si lascerà fermare dallo stupore. Prenderà immediatamente in mano il suo cellulare e filmerà l’evento, pronto a raggiungere Steffy e farle vedere quanto sta accadendo tra suo marito e sua madre. L’intento dello Spencer sarà quello di screditare il suo rivale e di proteggere la Forrester dal pericolo. Liam comincerà a pensare di poter riconquistare la sua ex moglie, dimostrandole di essere lui l’uomo di cui può fidarsi ciecamente e che non la tradirà mai. Per Steffy ricomincerà l’incubo Sheila ma anche quello rappresentato da suo marito.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Liam pronto a riconquistare Hope

Nelle puntate americane di Beautiful, Liam vuole riconquistare Hope. Lo Spencer, dopo mesi di lontananza dall’ex moglie, ha compreso di essere ancora innamorato di lei e ha cercato di convincerla a tornare insieme. Peccato però che nella vita della Logan sia arrivato Carter, che è riuscito a stregarla. I due fanno coppia fissa ma lo Spencer, attualmente fuori dalle trame della Soap, potrebbe decidere di ritornare all’attacco. Prevediamo un 2025 ricco di novità sia negli episodi in onda su Canale5 che in quelli in onda sulla CBS, oltreoceano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.