Beautiful e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° aprile 2024

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° aprile 2024, su Canale 5. Nel giorno di Pasquetta 2024, non andrà in onda Endless Love. Al suo posto ci saranno le avventure di Jana e Manuel, che dureranno dalle ore 14.10 sino alle ore 16.40, per un lungo pomeriggio insieme. Le vicende della casa di moda di Los Angeles verranno anticipate di qualche minuto e saranno sulla rete alle ore 13.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° aprile 2024 - la verità verrà a galla e sarà tutto merito di Steffy e Douglas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, saputo da suo nipote cosa ha combinato Thomas, sarà talmente furiosa e preoccupata, da decidere di raccontare tutta la verità a sua madre. La giovane crederà giusto confessare a Taylor che Brooke è innocente e che la chiamata ai servizi sociali era solo un brutto scherzo orchestrato da suo fratello, per riuscire – una volta per tutte – a incastrare la matrigna. La Hayes sbiancherà, travolta dalle rivelazioni della figlia, mentre Thomas cercherà di calmare le acque. Qui la trama completa di Beautiful.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° aprile 2024 - Jimena fingerà di aver preso un colpo in testa – se lo darà da sola – e di aver dimenticato tutto. Jana cercherà di far capire a Manuel che la moglie sta di nuovo mentendo ma lui, anche stavolta sordo e incredulo, non le darà retta. Il marchese, ormai certo di non poter più essere libero, rifiuterà la proposta di Don Pedro e non parteciperà alla Coppa Herzog Staackman. Pia intanto otterrà da Don Alonso i favori che ha chiesto e non solo potrà mandare Petra da Cruz ma dormirà insieme a Don Gregorio, nella sua stanza alla tenuta. Martina convincerà lo zio che Beatriz è squilibrata e che, in preda ai deliri, inventi cose mai successe. Il marchese finirà per crederle e per prendere in mano la situazione, affinché la poco gradita ospite levi le tende. Il maestro accetterà di partecipare alla cena con Simona e Candela e verrà riempito di attenzioni da quest’ultima mentre Simona starà ancora sull’attenti, spaventata che la sua amica scopra il suo segreto. Sempre più spaventata di come possano mettersi le cose, cercherà di cacciare Don Carlos dalla tenuta ma Don Romulo interverrà e, convinto che voglia più soldi per rimanere, gli alzerà lo stipendio. Simona sarà costretta a cedere ma accetterà di continuare le lezioni a patto che Orengo non accetti il corteggiamento dell’altra cuoca e non faccia alcuna menzione sul loro rapporto. Don Gregorio annuncerà a Don Romulo che presto lui tornerà a essere l’unico maggiordomo della tenuta e che lui sarà invece il cameriere personale di Don Lorenzo. Tensioni alle stelle tra Salvador e Lope. Quest’ultimo confesserà all’amico di amare Maria… Pia non si troverà molto bene a condividere la sua stanza con Gregorio, visto che l’uomo russa come un trombone. Don Lorenzo tornerà a La Promessa dopo aver svolto alcune delle sue commissioni a Puebla de Tera e si troverà a discutere con Elisa mentre Jana deciderà di ritrovare la casa in cui ha passato l’ultimo periodo insieme a sua madre e suo fratello. Qui la trama completa de La Promessa.

