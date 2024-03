Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° aprile 2024: Steffy confessa la verità a Taylor. Thomas ha imbrogliato tutti!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy deciderà di dire tutta la verità a Taylor. La Forrester non potrà permettere che suo fratello la faccia franca, non con sua madre.

Nella puntata di Beautiful che vedremo su Canale 5 il 1° aprile 2024, giorno di Pasquetta, alle ore 13.40, la verità verrà a galla e sarà tutto merito di Steffy e Douglas. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, saputo da suo nipote cosa ha combinato Thomas, sarà talmente furiosa e preoccupata, da decidere di raccontare tutta la verità a sua madre. La giovane crederà giusto confessare a Taylor che Brooke è innocente e che la chiamata ai servizi sociali era solo un brutto scherzo orchestrato da suo fratello, per riuscire – una volta per tutte – a incastrare la matrigna. La Hayes sbiancherà, travolta dalle rivelazioni della figlia, mentre Thomas cercherà di calmare le acque.

Anticipazioni Beautiful: Steffy contro Thomas. Il suo piano non continuerà!

Douglas ha rivelato a Steffy il segreto di Thomas e ha lasciato la zia completamente senza parole. La ragazza non si sarebbe mai aspettata che suo fratello arrivasse a tanto per raggiungere i suoi obiettivi. Quel che più farà soffrire la giovane Forrester sarà il fatto che una simile bugia rischia di distruggere l’amore tra i suoi genitori, il cui matrimonio – che sta per essere celebrato – si fonderà su una menzogna e su un tradimento che in realtà non c’è mai stato. Convinta che tutto questo non possa continuare così e dopo aver redarguito Thomas e avergli detto di essere molto delusa da lui, sceglierà di fare la cosa giusta.

Beautiful Anticipazioni: Steffy confessa tutto a Taylor

Steffy non vuole che sua madre sposi suo padre senza sapere che Brooke non è colpevole e che quindi non ha tradito Ridge, come lui pensa. Memore di tutte le vicende che la sua famiglia ha affrontato negli anni, la ragazza deciderà di mettere in guardia Taylor, dicendole tutta la verità. Le confesserà tutto quello che le ha detto Douglas e ammetterà di esser rimasta lei stessa senza parole. La Forrester le rivelerà di non aver potuto tacere, non davanti a un qualcosa di così grave e di volere che lei faccia qualcosa. Urge infatti un chiarimento con Ridge, prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas cerca di salvare il suo piano

Steffy sarà più che mai convinta che Taylor debba affrontare queste novità insieme a Ridge e lo debba fare prima del matrimonio. La ragazza darà tempo a sua madre di calmarsi e di ragionare sugli eventi ma la spingerà comunque a non lasciare che la bugia continui a circolare tra di loro. Di parere contrario sarà invece Thomas, che spingerà la mamma a lasciare che le cose vadano come stanno andando e a mantenere questo segreto. Il ragazzo farà leva sulle dichiarazioni di Ridge, convinto innamorato di Taylor e pronto a sposarla qualunque cosa succeda. Ma cosa deciderà di fare la Hayes?

