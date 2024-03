La Promessa Anticipazioni 1° aprile 2024, Appuntamento Speciale: Martina si prende la rivincita e fa cacciare Beatriz!

Anticipazioni TV

Scopri le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 1° aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che mentre Jimena troverà un nuovo modo per tenere Manuel legato a sé, Martina riuscirà a liberarsi finalmente di Beatriz.

Appuntamento speciale, nel giorno di Pasquetta, con La Promessa. La Soap Opera di Canale5 subirà un cambio di palinsesto e sarà trasmessa dalle ore 14.10 sino alle ore 16.40. Sì avete letto bene, non si tratta di un errore! Jana e Manuel e tutti gli abitanti della tenuta dei Lujàn ci faranno compagnia per più di due ore nella giornata di lunedì 1° aprile 2024. Saranno tanti i temi che verranno affrontati in questa lunghissima puntata e vi assicuriamo che molti nodi verranno al pettine. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che accadrà.

Anticipazioni La Promessa: Jimena tiene Manuel in gabbia

Manuel ha chiesto perdono a Jana per averla trattata male. Il ragazzo ha rivelato alla cameriera di essere molto sensibile all’argomento Jimena, sia per via della sua preoccupazione per lei sia per il fatto che con il suo matrimonio e poi con la gravidanza della donna, le cose per lui non si stanno mettendo bene. Il ragazzo non ha dimenticato il suo amore per Jana ma neanche per il volo ed è per questo che ancora penserà alla Coppa Herzog Staackman, a cui don Don Pedro gli ha proposto di partecipare. Ma il marchese dovrà rinunciare anche a questa grande opportunità e sarà tutta colpa della sua infingarda moglie. Jimena, per tenere il consorte al guinzaglio, si darà un colpo in testa e – fingendo di aver avuto un incidente – dirà di non ricordare nulla. Jana andrà di nuovo su tutte le furie e spingerà il suo amato a non crederle, ricevendo però e nuovamente, un rimprovero da parte sua.

Intanto Simona e Candela ceneranno insieme a Don Carlos. Simona cercherà di liberarsi del maestro, spaventata che – avvicinandosi a Candela – possa rivelarle tutta la verità su di loro e sulle lettere. Ma quando Don Romulo, convinto che l’uomo voglia andarsene perché non ben pagato, gli offrirà un aumento, la cuoca dovrà desistere e si lascerà convincere a tornare a lezione solo dopo la solenne promessa, da parte di Orengo, di tenere la bocca chiusa.

La Promessa Anticipazioni: Lope confessa a Salvador di amare Maria

Grandi tensioni alla tenuta anche negli alloggi della servitù. La strana richiesta di Pia anzi le sue due strane richieste, otterranno riscontro positivo in Don Alonso. Il marchese le dirà di sì sia a mandare Petra in clinica a trovare Cruz, sia al dormire con il marito nella sua stanza a La Promessa. La governante si renderà conto però, e subito, di non aver avuto un’idea brillante. Il suo consorte russa e non le permetterà di riposare serenamente. Lope invece confesserà a Salvador la verità sui suoi sentimenti e gli dirà di essersi innamorato perdutamente di Maria. Questa confessione farà infuriare l’ex soldato, che si rifiuterà di svolgere insieme all’amico alcune delle mansioni affidategli da Don Romulo. Salvador chiederà al maggiordomo di non lavorare insieme al cuoco ma di occuparsi della pulizia dell’argenteria, a cui dovrebbe pensare Mauro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina si libera di Beatriz!

Don Gregorio informerà Don Romulo che presto tornerà a essere l’unico maggiordomo della tenuta mentre lui diventerà il cameriere personale di Don Lorenzo. Il Capitano De La Mata intanto tornerà a casa dopo le sue commissioni in paese ed Elisa lo attaccherà per non aver ancora raggiunto il loro comune obiettivo. Martina invece troverà uno stratagemma per cacciare Beatriz. La ragazza dirà a suo zio che la sua amica soffre di disturbi mentali ed è per questo che va in giro dicendo falsità. Il marchese crederà alla nipote e imporrà alla sua sgradita ospite di andarsene immediatamente. La ragazza, costretta ad andarsene, giurerà che le cose tra lei e la sua rivale non finiranno così. Avrà molto presto la sua vendetta. Jana, in un momento di sconforto, penserà alla casa in cui lei, sua madre e il suo fratellino, hanno vissuto negli ultimi tempi. Decisa a ritrovarla, si metterà alla sua ricerca e maturerà un’idea che potrebbe cambiare il corso delle trame della Soap.

