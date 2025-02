Beautiful: Chi è davvero Jack Finnegan? Vita e Carriera dell'attore Ted King

Anticipazioni TV

Jack Finnegan, il papà del marito di Steffy, è un personaggio che va e che viene nelle puntate di Beautiful. Ma ogni volta che torna nella Soap porta con sé una ventata di novità, non sempre positive. Il personaggio è interpretato dall'attore Ted King, noto al pubblico italiano sopratutto per un ruolo in una nota serie TV di fine anni Novanta.

Jack Finnegan è uno dei personaggi più controversi arrivati negli ultimi anni nella Soap di Canale5 Beautiful. Il papà di Finn, marito di Steffy, si è presto dimostrato un uomo di cui non potersi fidare e, per aver tradito Li con Sheila e aver tenuto segreta la verità sulla nascita di suo figlio, è stato allontanato da sua moglie e dal suo bambino. Per questo non lo vediamo spesso nelle trame né italiane né americane.

Il ritorno di Jack negli episodi di Beautiful coincide sempre con qualcosa di tragico o sconvolgente. Ne abbiamo avuto dimostrazione nelle ultime puntate della Soap, andate in onda sulla CBS, dove il Finnegan è stato al centro di una situazione piuttosto burrascosa insieme a Li e Poppy.

Jack è interpretato dall’attore Ted King, in Italia conosciuto soprattutto per un ruolo, molto positivo, in una nota serie televisiva andata in onda – per la prima volta – alla fine degli Anni ’90.

Beautiful: Focus sul personaggio di Jack Finnegan

Jack Finnegan è il papà di John Matthew Finnegan, da tutti conosciuto come Finn, ovvero il marito di Steffy. Il suo personaggio arriva nella Soap Beautiful quando Steffy e il suo innamorato decidono di sposarsi e di formare, insieme una bella famiglia. La Forrester insiste molto affinché il suo fidanzato le presenti i suoi genitori e si scopre sin dal principio che il bel dottore non ha un rapporto idilliaco con sua madre e con suo padre, a causa dei loro trascorsi. Finn rivela alla compagna di essere stato adottato e di non essersi mai sentito completamente parte della famiglia che Li e Jack hanno costruito intorno a lui.

Molto presto Finn scopre che quella sensazione di disagio provata con i suoi genitori, era come un sesto senso che lo stava avvertendo dei segreti che suo padre Jack ha nascosto per anni sia a lui che a sua madre. Durante il matrimonio tra Steffy e il suo compagno, abbiamo infatti scoperto che la vera mamma del dottore è Sheila Carter, che ha avuto una relazione con Jack e che è stata allontanata da lui per evitare che sua moglie scoprisse tutta la verità.

Jack ha finto di essere solo il padre adottivo di Finn quando in realtà l’uomo era proprio il suo padre naturale. Questa verità, insieme al fatto che il dottore ha avuto una relazione extraconiugale, ha fatto sì che venisse allontanato. Ed è per questo che il suo personaggio non è spesso nominato nelle trame di Beautiful. Ultimamente è però tornato alla ribalta a causa di una situazione molto particolare che si è creata tra lui, la sua ex moglie e Poppy, la sua ex cognata.

Li ha accusato Jack di essere il vero padre di Luna, per poi scoprire – dopo un test del DNA – che il suo ex marito non l’ha mai tradita con sua sorella e che questo pensiero, che l’ha tormentata per tutta la vita, non ha mai avuto fondamento. Ovviamente questo ha aperto il vaso di Pandora e lo stesso Finn ha cominciato a indagare su chi sia il genitore di sua cugina, scoprendo verità che forse non avrebbe mai voluto sapere.

Beautiful: ecco chi è davvero Jack Finnegan

In attesa di scoprire come evolveranno le trame americane di Beautiful – in Italia non si parla ancora di Luna e Poppy ma si comincerà molto presto – torniamo a parlare di Jack. A interpretare il Finnegan è Ted (Theodore William) King, conosciuto anche con il nome di T.W King. L’attore, classe 1965, è nato a Los Angeles e ha partecipato a film come X-Files, Blade e Oppenheimer ma anche a numerose serie TV, tra cui Dawson’s Creek, Sex and The City, Law & Order - Unità vittime speciali e General Hospital. In Italia è però conosciuto soprattutto per il ruolo di Andy Trudeau in Streghe, ovvero l’amore di Prue, morto per salvare le sorelle Halliwell da un demone che controllava il tempo. La sua morte è ancora uno dei traumi insuperati di chi, come noi, è stato appassionato di questa serie arrivata in Italia nel 1999.

