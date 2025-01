Beautiful Anticipazioni Americane: Li accusa Jack di essere il vero padre di Luna ma la verità potrebbe essere ben altra!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful tornano a parlare del mistero sulla paternità di Luna. Negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, Li ha fatto un test del DNA e ha scoperto che Tom non era il vero padre della nipote e ha puntato il dito contro suo marito. Ma la verità sarà ancora più inquietante.

La vita di Luna e della sua famiglia sta per cambiare e stavolta non per via di Bill. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la ragazza sta per scoprire chi è il suo vero padre e questo perché sua zia Li ha deciso di fare un test del DNA su Tom (presunto genitore della nipote) e ha scoperto che non c’è alcuna parentela tra i due. La madre di Finn è certa che Jack, il suo ex marito, l’abbia tradita con sua sorella ma né il Finnegan né Poppy confessano. Possibile che la verità sia ben altra e che possa essere ancora più sconvolgente?

Vediamo nel dettaglio quello che sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5 e che potrebbero creare grandi problemi nella vita famigliare di Steffy.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li vuole scoprire la verità su Luna

Li non è mai stata una grande fan di sua sorella e il fatto che Luna sia un’assassina le ha dato conferma che sua sorella sia un’incapace. Ma nella mente della dottoressa c’è un dubbio ancora più terribile. È infatti convinta che Tom non sia il padre della nipote e che il vero genitore della ragazza sia qualcuno che lei conosce molto bene. I suoi sospetti, sin dall’inizio, sono ricaduti su Jack, capace di tradirla con Sheila e di ingannarla e quindi per lei assolutamente in grado di andare a letto con Poppy e di tenerglielo nascosto per tutti questi anni. Per avere la prova di questo, ha effettuato un test del DNA sul fegato dell’ex vagabondo, scoprendo – come sospettava – che lui e Luna non sono padre e figlio.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Luna accusa Jack di averla tradita con Poppy

Li ha chiamato nel suo ufficio sia Poppy che Jack, con il chiaro intento di smascherare il loro tradimento. La Nozawa è certa che sua sorella le abbia sempre nascosto questa terribile verità e ricorda ancora con orrore il momento in cui Penelope ha scoperto di essere incinta e ha lasciato la città come una fuggitiva o come una persona che deve nascondere un grande segreto. Ha però chiamato anche l'avvocato, che si è ritrovato davanti alla sua ex moglie furente e alla sua ex cognata in lacrime. Il Finnegan come quest’ultima, hanno negato ogni coinvolgimento sentimentale tra loro… e pensiamo che stavolta non mentano e che la verità che Li scoprirà sarà ancora più terribile.

Beautiful: un nuovo padre per Luna nelle puntate americane… e non sarà Jack

Luna è pronta a tornare in libertà, lo avevamo già ipotizzato e ora siamo molto più convinti che la verità non sia quella che Li pensa. Jack secondo noi non è il padre della giovane Nozawa ma il Finnegan condivide con lei parte del DNA. Ed è quello che scoprirà la dottoressa, che preleverà un campione di sangue all’ex marito e lo confronterà con quello di Luna. E scoprirà che alcuni geni combaciano… ma non perfettamente. Jack, molto probabilmente, risulterà essere il nonno di Luna, ovvero padre del suo vero papà, Finn.

E che scandalo per la famiglia ma che occasione per Luna se Finn fosse davvero suo padre. Steffy si troverebbe a essere la matrigna di Luna, la persona che ha tentato di ucciderla e Hayes fratellastro della ragazza. E questo, secondo noi, darebbe un grande vantaggio a Sheila, che potrebbe allearsi con la ragazza per avere un posto nel cuore del bel dottore e per eliminare una nemica in comune. Sì perché Steffy sarà sicuramente incapace di accettare la sua quasi assassina nella sua famiglia e ripeterà un copione già visto con la Carter. Ci vengono già i brividi a pensare a un’alleanza tra due menti folli e spietate, tanto da farci pure pensare che Luna potrebbe presto diventare l’erede intellettuale della rossa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.