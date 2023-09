Beautiful: chi è davvero Deacon Sharpe? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul padre di Hope

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sul personaggio di Deacon Sharpe, tornato protagonista delle trame della Soap Beautiful, in onda su Canale5.

Tornato alla ribalta negli ultimi anni, Deacon è ormai una presenza fissa nelle trame di Beautiful. Il suo personaggio ha subito una trasformazione e da cattivo ragazzo – e padre – sta lentamente diventando un fedele confidente per la figlia e soprattutto un valido supporto per lei e sua madre. Il suo ritorno ha però scatenato reazioni opposte. Se da una parte c’è Hope che non vedeva l’ora di riavere un rapporto con suo padre, dall’altra c’è Ridge che invece non ha mai visto di buon occhio la reunion della sua figliastra con lo Sharpe e vorrebbe che sparisse dalla sua vista per sempre. Chi invece sembra essersi affezionata a lui è Sheila Carter, che nel padre della Logan ha subito trovato un alleato e su cui, lo vedremo, continuerà a fare affidamento.

Ma chi è davvero Deacon Sharpe? Qual è la sua storia? Scopriamola o ripassiamola insieme.

Beautiful: chi è davvero Deacon Sharpe?

Deacon Sharpe: tutti gli amori da Amber Moore a Quinn Fuller

Il personaggio di Deacon fa la sua prima apparizione nel 2000 al fianco di Amber Moore. È lui il padre biologico del piccolo Rick, il bambino che per anni la Moore ha fatto credere fosse di Rick Forrester. Tra Deacon e Amber c’è stata una relazione piuttosto travagliata, una vera e propria ossessione, che ha portato lo Sharpe a ingannare la povera Bridget e a instaurare con lei un finto amore, che porterà a un matrimonio.

Le nozze con Bridget dureranno solo un anno. Come sappiamo, Deacon la tradirà con Brooke e dalla loro relazione nascerà Hope. Allontanatosi da Los Angeles – rifiutato da Brooke – lo Sharpe è tornato a tormentare Amber, lasciando a Nick Marone prima e a Ridge poi, tutti i diritti e i doveri paterni nei confronti della piccola Hope.

Dopo il tentativo fallito di recuperare Amber, Deacon ha sposato Macy Alexander e ha avuto una relazione con Jacqueline Payne Marone, per poi convolare a nozze con Quinn, dopo una parentesi di vita a Genoa City. Anche il matrimonio con la Fuller finisce in un lampo ma tra i due ha continuato a esserci un legame… omicida. Quinn ha cercato più volte di uccidere il suo ex marito, tornato per metterle i bastoni tra le ruote, soprattutto dopo l’inizio del suo amore con Eric Forrester.

Beautiful: ecco perché Deacon è tornato nelle trame della Soap e quanto ci rimarrà

Dopo essere sopravvissuto ai tentativi di omicidio di Quinn, Deacon è stato arrestato. Nel 2021 è tornato a Los Angeles dopo essere stato rilasciato e ha giurato di riconquistare un posto nella vita della figlia. Hope ne è stata entusiasta e pure Brooke, inizialmente, ha spinto che padre e figlia potessero finalmente avere un rapporto. Ma l’arrivo di Sheila Carter e un Capodanno un po’ troppo spinto, hanno combinato un pasticcio e lo Sharpe ha finito per essere escluso dalla vita di Brooke e costretto a vedere la sua bambina, lontano dalle mura di casa Forrester. Deluso e amareggiato per non aver potuto avere una chance con la Logan, Deacon continuerà a lottare per poter rimanere in piedi. Nel corso delle puntate lo vedremo farsi sempre più avanti e vi assicuriamo che la sua presenza nel cast durerà tantissimo. Attualmente è presente nelle puntate americane della Soap, in avanti di un anno rispetto a noi, e non accenna a volersene andare.

Beautiful: Sean Kanan è Deacon Sharpe nella Soap

Deacon è sempre stato interpretato dall’attore Sean Kanan, famoso anche per aver interpretato Mike Barnes, uno dei personaggi “cattivi” di Karate Kid III - La sfida finale. Nel 2022 è tornato a vestire i panni del karateka in Cobra Kai ma ha anche dato sfoggio alla sua bravura nelle arti marziali, in un episodio di Beautiful, in cui Deacon insegna a sua figlia Hope delle mosse speciali per difendersi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.