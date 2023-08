Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 agosto 2023, in Replica: Deacon è amareggiato!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio - in replica - della Soap ci rivelano che Deacon sarà deluso dalla decisione di Brooke, mentre Eric dovrà sbrigarsi a fare una scelta...

Nella puntata di Beautiful in onda in replica il 19 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon non riuscirà a capire perché Brooke voglia ancora stare con Ridge. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Bad Boy sarà amareggiato dal comportamento dell'ex. Hope e Liam tenteranno di convincerlo a lasciar perdere, ma sarà la stessa donna a rimetterlo al suo posto, definitivamente. Intanto Eric, tornato a casa, sarà sempre più combattuto: Quinn o Donna?

Beautiful Anticipazioni: Brooke mette Deacon alla porta!

Brooke non molla la presa su Ridge e vuole convincere il marito a tornare a casa da lei. Per farlo ha però dovuto prendere una decisione che lascerà Deacon che Hope senza parole. La bionda ha scelto di non vedere più il Bad Boy ed ha rivelato tutto al Forrester, scusandosi per non averlo fatto prima. Lo stilista, benché molto soddisfatto di questa novità, ha voluto prendersi altro tempo per ragionare. La Logan senior, tuttavia, si è convinta che il loro matrimonio sia sulla buona strada...

Anticipazioni Beautiful: Deacon è fortemente amareggiato...

La scelta della donna non farà piacere né allo Sharpe né alla figlia. L'uomo sarà molto deluso dalla decisione della Logan senior e spererà che lei cambi idea. Per questo tornerà a casa della bionda, nella speranza di convincerla a non escluderlo dalla sua vita. Hope e Liam tenteranno di calmarlo sino a quando Brooke lo gelerà definitivamente. La sorella di Donna e Katie gli dirà di non volerlo più vedere e lo inviterà a frequentare la loro figlia fuori dalla proprietà dei Forrester. Per Deacon sarà un duro colpo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric deve fare una scelta!

Eric ha cominciato ad aver dei rimorsi e a pentirsi della propria relazione clandestina con l'ex moglie. Nonostante tutto però non riesce a fare a meno di vedere la Logan, l’unica donna che è stata capace di fargli tornare il sorriso. Le cose si complicheranno quando, dopo aver passato l’ennesima giornata in compagnia dell'amante, incontrerà Quinn, che gli si getterà tra le braccia, ringraziandolo di essergli così fedele e devoto e promettendogli di riconquistare la sua fiducia...

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.