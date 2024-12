Beautiful Anticipazioni: Thomas ci è riuscito. Hope ora è tra le sue braccia ma non durerà... o forse sì?

Anticipazioni TV

Tra Thomas e Hope è scoppiata la passione e finalmente il Forrester ha potuto realizzare il suo grande sogno. Ma durerà tra di loro? Le puntate americane di Beautiful purtroppo ci rivelano di NO ma... non tutto è perduto... forse. Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap di Canale5.

Dopo tanta fatica, Thomas ci è riuscito. Nelle puntate italiane di Beautiful, il Forrester ha conquistato Hope e i due hanno passato una notte di passione travolgente. Ma la liaison tra di loro che, ve lo anticipiamo, terrà banco oltre Natale e scavallerà al 2025, non avrà una lunga durata. Le anticipazioni americane ci rivelano che i due finiranno per lasciarsi ma… siamo convinti che niente sia perduto. Ma andiamo con ordine e facciamo un salto tra gli episodi di Canale5 della CBS.

Beautiful: Thomas ce l’ha fatta

Sono anni che Thomas sta cercando di conquistare Hope e finalmente ce l’ha fatta. Il Forrester ha un’insana ossessione per la Logan da ben prima di tornare a Los Angeles come il triste vedovo di Caroline. Il primo approccio tra i due si perde ormai nella notte dei tempi, quando i due personaggi erano interpretati di Kim Matula e Adam Gregory. Il Forrester cominciò a interessarsi un po’ per gioco alla figlia di Brooke e un po’ per aiutare Steffy ad allontanare la sua rivale da Liam. Il ragazzo finì addirittura per chiederle di sposarlo su un’assolata spiaggia Messicana ma il tutto si tradusse in un nulla di fatto.

Sono invece tristemente vicini i giorni in cui il figlio di Ridge ha fatto di tutto per conquistare la ragazza usando Douglas come scusa e come pedina di scambio. Ed è in quelle occasioni che abbiamo visto i momenti più traumatizzanti della storia del giovane stilista, che si è ripreso solo ultimamente dalla preoccupante ossessione per la bionda rampolla di Brooke.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas, che passione ma…

Thomas sarà felice di aver finalmente conquistato Hope e vedendola così tanto coinvolta con lui si illuderà – non senza ragione – di aver finalmente fatto bingo. Il giovane prenderà molto sul serio la sua relazione con Hope, penserà di aver costruito la famiglia che desidera da anni con lei e la piccola Logan gli dirà anche di essersi innamorata di lui. C’è un però in questa storia. Si perché nelle puntate italiane di Beautiful sarà tutto bello almeno sino a Natale poi qualcosa andrà storto.

Hope comincerà a dimostrare di non essere sulla stessa lunghezza d’onda del suo innamorato e di non volere esattamente quello che desidera lui. Sì perché Hope rifiuterà più volte di sposare il Forrester e si scuserà con lui dicendogli di non sentirsi pronta a sposarsi, non dopo il matrimonio fallito con Liam, ma di voler comunque continuare a stare con lui. Al figlio di Ridge questo non basterà e, spronato da Steffy – che non vedrà mai di buon occhio il rapporto tra suo fratello e la sua sorellastra, per gli stessi soliti motivi – si trasferirà a Parigi dove troverà consolazione nelle braccia di Paris.

Beautiful Anticipazioni Americane: È davvero finita tra Hope e Thomas?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno rivelato che Thomas e Paris si sono fidanzati ufficialmente ma il loro matrimonio, annunciato ormai mesi fa, non è stato ancora celebrato. Ma perché? Possibile che siano solo ragioni di copione o c’è dell’altro? Sinceramente pensiamo che la relazione tra il Forrester e Hope non sia del tutto finita e che il figlio di Ridge non abbia dimenticato il suo grande amore. È vero, Hope ora è legata a Carter, ma non ci sentiamo di escludere che se Thomas tornasse, la ragazza non ci farebbe di nuovo un pensierino.

Hope ha sicuramente perso la bussola ma forse è successo perché le manca Thomas, il compagno del suo destino. Potrebbe quindi ricrearsi una sorta di storyline simile a quella tra Brooke e Ridge, uniti dal filo rosso del fato e destinati a rinunirsi. E questo potrebbe pure riportare la “pace” tra le famiglie Forrester e Logan, ora in lite per il colpo di stato ai danni della maison di moda, ordito dal Walton e dalla madre di Beth.

Potrebbe succedere questo ma potrebbe anche succedere che Hope si dimostri molto più sibillina di sua madre e circuisca Thomas – tornato a Los Angeles – nascondendogli di essere innamorata in realtà di Carter, per assumere il cognome Forrester e tornare in azienda come una di famiglia, stavolta legalmente. Insomma possibile che ci sia un doppio gioco in arrivo, che per ora rimane una nostra fantasia e che se si dovesse rivelare, beh, ci farebbe davvero saltare sulla sedia.

