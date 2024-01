Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha detto NO a Thomas e non diventerà sua moglie. Il Forrester non si è però scoraggiato e ha usato uno stratagemma per tenere legata a sé la Logan. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap e presto in arrivo su Canale5.

Niente fiori d’arancio in arrivo nelle puntate americane di Beautiful. Le Anticipazioni degli episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti, ci hanno rivelato che Hope ha detto NO al matrimonio con Thomas ma tra i due ragazzi non è finita. Il Forrester ha commosso la sua amata Logan con un gesto molto romantico, che potrebbe legarla ancora più a sé. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope dice NO a Thomas

Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo. Il Forrester, innamorato più che mai della Logan, ha voluto fare il grande passo ma la risposta che ha ricevuto non era certo quella che si aspettava. La figlia di Brooke ha detto no. La ragazza non vuole anzi non può accettare, impossibilitata – al momento – a prendere un impegno così grande. C’è ancora molta confusione nella sua testa e sebbene provi dei forti sentimenti per Thomas, non si sente di diventare sua moglie. Hope ha riferito al suo innamorato di essere molto felice di questa richiesta ma di non essere pronta. Deve prima capire alcune cose della sua vita e accertarsi che Beth stia bene, dopo la fine della sua relazione con Liam. Ma il figlio di Ridge non si è lasciato scoraggiare e anzi ha fatto un gesto che ha lasciato la bionda ancora più senza parole e commossa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas commuove Hope

Thomas ha accettato la decisione di Hope senza fiatare e ha anzi capito le ragioni della ragazza. Questo atteggiamento ha lasciato senza parole la Logan, non certo abituata a sentirsi così tanto libera di scegliere e di prendersi il suo tempo. Il Forrester le ha promesso di aspettarla e di starle accanto in questo momento ma soprattutto di tenere a lei, come unica donna della sua vita e sempre sarà così. Ha lasciato che Hope prendesse l’anello comunque e che se lo mettesse al collo, con la promessa di indossarlo quando si sentirà pronta. Questo ha ovviamente colpito moltissimo Hope, che – dopo questa azione – potrebbe legarsi ancora di più al suo innamorato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope starà dalla parte di Thomas anche se è un assassino?

Il rapporto tra Hope e Thomas si sta facendo sempre più stretto ma ha anche creato una collaborazione totalmente inattesa. Steffy e Brooke, forse per la prima volta nella loro vita, sono d’accordo sul Forrester e vorrebbero che lui e la piccola Logan si separassero.

Ma i due potrebbero stare ancora di più l’uno accanto all’altro e affrontare insieme il ritorno di Xander, che – nel mentre – ha mosso un’accusa pesantissima contro il Forrester. Il ragazzo ha infatti riferito a Finn che suo cognato ha ucciso Emma e che lui è sicuro di quanto sta affermando. Il dottore è corso a informare sua moglie di questa novità e attendiamo di sapere se Steffy prenderà le difese del fratello e non darà retta agli avvertimenti del marito oppure deciderà di indagare. Le trame della Soap si tingeranno presto di giallo… e speriamo stavolta che non ci scappi di nuovo il morto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.