Beautiful Anticipazioni Americane: Carter rifiuta l'accordo con Ridge e ora pure lui è fuori dalla Forrester Creations!

L'amicizia tra Carter e Ridge è arrivata al capolinea e stavolta niente e nessuno potrà riunirli, non dopo la scelta che il Walton ha fatto nelle puntate americane di Beautiful. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

L’amicizia tra Carter e Ridge è ormai al capolinea ed è tutta colpa delle decisioni del Walton, convinto di dover portare a termine i suoi piani con Hope. Nelle puntate americane di Beautiful le cose sono degenerate tra i due migliori amici e sembra proprio che non ci sia alcuna possibilità di rimediare, né ora né mai. L’avvocato ha rifiutato l’accordo con il Forrester e si è schierato dalla parte della giovane Logan, certo che sia lei che lui debbano avere giustizia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge propone a Carter un accordo

Ridge ha scoperto il piano di Hope e Carter e ha immediatamente provveduto ad affrontare il Walton per capire cosa gli stia davvero passando per la testa. Il Forrester ha così sparato a zero su Hope, per lui colpevole di aver fatto il lavaggio del cervello al suo amico. Ma ha anche proposto a Carter un accordo. Lo stilista era pronto a cancellare qualsiasi torto se il suo amico avesse lasciato andare la Logan al suo destino. Un patto che sa più di ultimatum ma l’unico possibile in questo caso, visto la gravità della situazione e il visto il fatto che Hope ha evidentemente perso la bussola, come Steffy dichiara da diverso tempo. Il direttore operativo della Forrester non ha però accettato alcuna soluzione e ha continuato ad accusare il designer di vedere solo ed esclusivamente la sua famiglia – quella che porta il suo cognome – e di trattare male tutti gli altri. E sono volati insulti che Ridge non potrà mai perdonare.

Carter accusa Ridge di essere malefico come sua madre nelle puntate americane di Beautiful

Carter ha rifiutato di voltare le spalle a Hope e ha anzi continuato a sostenere la causa della Logan. Ha persino riferito di essere lui il solo e unico artefice di questo piano e di averlo pensato ben prima che la figlia di Brooke si unisse a lui. Il direttore operativo ha accusato il suo amico di non riuscire a guardare più in là del suo naso e di non capire che sta dirigendo la Forrester in modo sbagliato, eliminando tutte le persone che non portano il suo cognome e permettendo a Steffy, non in grado si svolgere questo lavoro, di spadroneggiare. Il Walton ha picchiato duro ed è arrivato a insultare lo stilista dicendogli di considerarlo spregevole e poco avveduto come sua madre Stephanie. Davanti a una simile dichiarazione, il padre di Thomas non ha potuto fare altro che prendere una decisione che avrebbe volentieri rimandato.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Ridge licenzia Carter

Ridge non ha potuto sopportare le illazioni di Carter anzi proprio i suoi insulti. Per questo ha preso la sua decisione, quella che avrebbe volentieri rimandato. Il Forrester ha consegnato la lettera di licenziamento al Walton, intimandogli di lasciare immediatamente l’azienda che lui ha cercato di controllare e che ora non ha più intenzione di vederlo tra le sue mura. Così come Hope, anche lui non sarà più il benvenuto e dovrà rassegnarsi all’idea di non fare più parte della grande famiglia Forrester.

La decisione di Ridge era inevitabile e siamo molto curiosi di sapere quali saranno le prossime mosse dello stilista, furioso come non mai e non solo con il suo direttore operativo ma anche, e soprattutto, con la sua figliastra, che sta facendo il lavaggio del cervello a troppe persone della sua famiglia. E come ha sempre detto Steffy – sempre rimasta inascoltata fino a ora – Hope Logan va fermata. Ridge si sentirà persino in colpa per non aver dato retta a sua figlia tempo prima, quando forse ancora qualcosa si poteva cambiare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.