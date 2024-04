Beautiful, Anticipazioni Puntate del 28 aprile 2024: Thomas, Steffy e Finn piombano in un incubo. Sheila è tornata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 28 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che i Forrester dovranno decidere il futuro di Thomas mentre Steffy e Finn saranno interrotti dall'arrivo improvviso di Sheila.

Nel lungo appuntamento con Beautiful in onda domenica 28 aprile 2024, dalle ore 14.00 su Canale5, Steffy, Finn ma anche Thomas vivranno un vero e proprio incubo… di nuovo. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che in una notte di tempesta, i Forrester decideranno le sorti di Thomas e tutti saranno concordi sul fatto di doverlo cacciare dall’azienda. Il ragazzo cercherà di difendersi ma il suo futuro sembra essere già scritto. Intanto Steffy, d’accordo con la famiglia per l’estromissione del fratello, rimarrà a casa per godersi una serata romantica con il marito. Prima che tra loro possa scoppiare la passione, i due ragazzi saranno sconvolti dall’arrivo di Sheila, che si presenterà alla loro porta. Brooke e Taylor sembreranno aver trovato un punto di incontro e si confronteranno, per la prima volta, come due amiche.

Beautiful Anticipazioni: Thomas fuori dall’azienda, ora è sicuro!

Brooke e Ridge si sono ritrovati di nuovo insieme ma solo per Natale e per decidere del futuro di Thomas. Dopo aver festeggiato il Natale in serenità, la famiglia e i vertici della Forrester Creations dovranno scegliere cosa fare con il giovane stilista, che ha tradito la fiducia di tutti e che deve essere punito – stavolta severamente – per quello che ha fatto. Tutti saranno d’accordo a cacciarlo e nonostante le sue preghiere e le sue spiegazioni, il designer non riuscirà a convincere nessuno a dargli un’altra opportunità. Neanche Steffy, questa volta, sarà disposta a salvarlo e a proteggerlo. Anche lei penserà che sia giusto che il fratello se ne vada.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn in pericolo

Steffy ha deciso di non presenziare alla riunione alla Forrester. La ragazza sa che la sua famiglia affronterà la questione anche senza la sua presenza e vorrà passare una serata romantica insieme a Finn. I due giovani saranno felici di poter stare un po’ tranquilli, nonostante l’incubo di Sheila non sia finito. Baker non ha dato loro ancora alcune notizie ma sono fiduciosi che la situazione si risolverà molto presto. Peccato però che la loro notte di passione verrà interrotta ancora prima di iniziare. Con il favore delle tenebre e accompagnata dal fragore di una tempesta terribile, Sheila comparirà sulla loro porta, spalancata da una folata di vento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Taylor finalmente amiche?

Steffy e Finn saranno sconvolti dall’arrivo di Sheila e si metteranno immediatamente sulla difensiva. Non permetteranno alla Carter di avvicinarsi a loro e non vorranno neanche farla parlare. La Carter cercherà di spiegarsi ma, come prevedibile, né la Forrester né suo marito saranno disposti a lasciarla parlare. Intanto alla Forrester Creations, Taylor e Brooke si confronteranno senza rancori e senza darsi contro. Che sia finalmente arrivato il momento di abbandonare la loro inimicizia e magari diventare amiche?

