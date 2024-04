Beautiful, Anticipazioni Puntate del 1° maggio 2024: Taylor e Brooke da nemiche ad amiche!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda il 1° maggio 2024 su Canale 5. Le Trame degli episodi della Soap ci rivelano che Taylor e Brooke capiranno di poter essere amiche mentre Katie racconterà a Carter quanto ha sofferto in passato. Il Walton la consolerà promettendole di starle sempre vicino.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 1° maggio 2024, alle ore 13.50, Taylor e Brooke continueranno a mantenere fede al loro patto. Le due antiche rivali si riscopriranno complici. E visto che entrambe hanno deciso di mettere un punto con l’altalenante storia d’amore con Ridge - che dopo tanti anni sembra ancora non aver deciso quale delle due mogli sia quella che ama davvero – scopriranno che tra loro potrebbe nascere persino una bella amicizia. Intanto Steffy e Finn continueranno a vivere un vero e proprio incubo a causa di Bill e delle sue sconvolgenti rivelazioni mentre Katie si lascerà andare a racconti sul suo passato con un Carter pronto a consolarla e dimostrarle tutto il suo affetto.

Anticipazioni Beautiful: Taylor e Brooke da nemiche ad amiche

Taylor e Brooke hanno gelato Ridge ma anche Hope e Steffy. Le due donne, rivali da sempre, hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra e di prendere insieme una decisione sconvolgente e inattesa: dare entrambe il benservito al Forrester. Compreso di non poter continuare il tira e molla che ha caratterizzato tutta la loro vita, le signore della Soap hanno scelto loro stesse e si sono allontanate dal loro ex marito, giurando a se stesse e promettendosi l’una con l’altra, di non permettere al designer di riaprire la porta del loro cuore. E la promessa sembrerà essere una cosa molto seria, visto che grazie a questa si riscopriranno complici, molto più simili di quanto immaginassero e cominceranno persino a pensare di poter iniziare una bella e forte amicizia. Di sicuro hanno molto in comune, il loro passato ne è testimonianza, e potrebbero davvero essere molto contente di stare una accanto all’altra.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Finn in un incubo senza fine

Brooke e Taylor cominceranno a porre le basi per la loro amicizia mentre Steffy e Finn non riusciranno a convincere Dollar Bill a dare loro una mano per fermare Sheila. Bill ha sconvolto Steffy rivelandole di essere arrivato a casa loro, per proteggere la Carter e per darle un aiuto nella riconquista del suo posto nel mondo. Per la Forrester e per suo marito le cose si metteranno molto male, soprattutto perché il magnate tirerà fuori una vecchia questione che metterà la sua ex nuora con le spalle al muro. Sarà una minaccia con i fiocchi, che lascerà perplesso persino Finn, visto che scoprirà un sordido segreto di sua moglie.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Katie felice tra le braccia di Carter

Il voltafaccia di Bill è stato causato dall’ennesimo e definitivo rifiuto di Katie, che gli ha rivelato di aver trovato in Carter un uomo con cui poter ricominciare. E in effetti la Logan penserà di potersi finalmente rilassare con un’altra persona al suo fianco. La donna racconterà al Walton di alcuni eventi drammatici del suo passato – complice pure l’aver ritirato da poco i risultati delle sue analisi – e gli dirà di aver avuto tanta paura e di essersi sentita rifiutata. L’avvocato le offrirà le sue forti braccia per piangere e sfogarsi ma soprattutto le prometterà di pensare a lei e di prendersi cura del suo cuore, più volte spezzato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.