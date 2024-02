Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 febbraio 2024: Brooke in volo verso Aspen per riprendersi Ridge!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 febbraio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke corre ad Aspen per riprendersi Ridge ma lui...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 3 febbraio 2024, alle ore 13.45, Brooke tremerà come una foglia. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, scoperto da Donna che Ridge è volato ad Aspen, prenderà il primo aereo disponibile per raggiungere il marito in montagna. La bionda avrà paura, giustamente, che il suo consorte abbia in mente qualcosa con Taylor e che lei sia stata esclusa, senza neanche essere avvertita. Intanto Ridge continuerà a rivolgere alla Hayes parole d’amore. Lo stilista tenterà di convincerla che stavolta sia tornato da lei e che voglia restare al suo fianco, senza alcun trucco. La dottoressa gli crederà?

Anticipazioni Beautiful: Brooke vola ad Aspen per riprendersi Ridge

Brooke ha liquidato Bill velocemente, pronta a passare una serata romantica con Ridge ma soprattutto spaventata che suo marito potesse trovare lo Spencer a casa con lei e si arrabbiasse. Ma la sorpresa l’ha avuta lei! Donna l’ha informata, con una chiamata, che il suo amato consorte ha lasciato la città ed è volato con il jet della Forrester, ad Aspen. Brooke ha subito capito di dover correre ai ripari e di doverlo raggiungere prima che sia troppo tardi. Prenderà quindi il primo volo per la montagna e spererà che le cose non le siano sfuggite di mano.

Beautiful Anticipazioni: Brooke in ansia per il suo matrimonio

Brooke ha capito che tra lei e Ridge le cose non stanno andando bene ma non si sarebbe mai e poi mai immaginata che il consorte volasse da Taylor almeno non così e non senza avvisarla. Visto però lo strano percorso che sta prendendo il loro matrimonio, la Logan non vorrà aspettare il loro ritorno dalla montagna e correrà ad Aspen per accertarsi di quello che sta accadendo. Le sue sensazioni non saranno per nulla positive ma sarà sempre convinta che a unire lei e Ridge sia il destino e che niente possa fermarlo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge convincerà Taylor a dargli fiducia?

Ridge sta cercando di convincere Taylor che è lei la donna che ama e non Brooke. La Hayes ha però storto il naso e ha subito chiesto all’ex cosa sia successo di tanto grave tra lui e la sua legittima moglie, da spingerlo a un cambiamento di vedute così radicale e imprevisto. Lo stilista si è affrettato a dirle che tra lui e Brooke non è accaduto nulla di preoccupante ma ha ribadito e ribadirà di essere volato da lei, perché convinto che debbano ricominciare. Il Forrester proseguirà nel dire alla madre di Thomas e Steffy quanto sia stato fortunato ad averla nella sua vita e quanto desideri che recuperino il loro rapporto, tristemente frenato dalla sorte. E Taylor comincerà a cedere e a credere che stavolta, davvero, Ridge abbia scelto lei.

