Beautiful, Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2024: Brooke ne è certa. Il matrimonio di Hope è in pericolo!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Brooke confesserà a Taylor di aver cenato da sola con Ridge ma ometterà la parte finale della loro serata. La Logan poi cercherà di rassicurare Hope, molto nervosa e turbata.

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 agosto 2024, alle ore 14.00 su Canale5, Brooke sarà molto preoccupata per il suo incontro/scontro con Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan rivelerà a Taylor di aver cenato da sola con Ridge ma ometterà la parte in cui lei e il suo ex marito hanno quasi ceduto alla passione. Mentre confesserà quello che può alla sua nuova amica, la bionda ripenserà alla conversazione avuta con sua figlia e si convincerà che la ragazza l’abbia accusata di essere una “poco di buono” perché preoccupata di qualcosa che sta accadendo a lei stessa e che la sta turbando. Il suo istinto la porterà a consigliarle di concentrarsi sul suo matrimonio e di non lasciare che nessuno si metta in mezzo. Intanto la Hayes, leggermente turbata dal racconto della sua ex nemica, ammetterà di voler organizzare anche lei un incontro di famiglia con il Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Brooke rivela a Taylor del suo incontro con Ridge ma non le dice tutto!

Brooke e Ridge sono stati molto vicini a cedere alla passione. Galeotta fu la lingerie della Logan, capace di far girare la testa non solo ai clienti della Forrester Creations ma allo stesso Forrester! La Logan è riuscita a fermarsi prima che fosse troppo tardi e prima che si ritrovasse a tradire il patto appena siglato con la sua nuova amica Taylor. E visto il rapporto che si è creato con lei, non potrà esimersi dal raccontarle della sua cena con l’ex marito, il prima possibile. Brooke rivelerà alla Hayes di essersi intrattenuta da sola con lo stilista e di aver passato una bella serata. La dottoressa sarà contenta della sua sincerità, anche se sarà comunque un po’ turbata dal fatto, e ringrazierà per averlo saputo da lei. Peccato però che la madre di Hope non le racconti tutto!

Anticipazioni Beautiful: Brooke ha paura che Hope stia rovinando il suo matrimonio

Brooke racconterà sì a Taylor di aver cenato con Ridge ma si guarderà bene dal rivelarle la parte finale della serata, ovvero quella passata in lingerie. La bionda non vorrà turbare la sua amica e non vorrà in nessuno modo che questa informazione esca dal salone della sua villa e nemmeno dalla bocca di Hope, che l’ha vista. A tal proposito, la Logan comincerà a ripensare alla reazione violenta che ha avuto la sua bambina trovandola in compagnia di Ridge. Una vera e propria scenata, in cui l’ha accusata di aver fatto scelte sbagliate con gli uomini e di essersi comportata come una poco di buono. Uno sfogo che non le aveva mai sentito fare e che intuirà essere dovuto a qualcosa che sua figlia sta vivendo nella sua stessa vita.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke mette in guardia Hope

Brooke si lascerà guidare dal suo istinto di madre e ipotizzerà che a turbare sua figlia non siano i suoi comportamenti quanto qualcosa che sta accadendo nella sua vita e che la sta portando a perdere il controllo. La bionda comincerà a pensare che la sua bambina stia pensando fin troppo a Thomas e che la cosa le stia provocando un grande senso di colpa, che proietta su di lei, accusandola di cose passate e di errori che lei da tempo non compie più. Insomma per lei Hope sta cercando di trovare una via di fuga a quello che prova e che la tormenta. Per questo le consiglierà di non lasciarsi condizionare da nulla e da nessuno e di salvaguardare il suo matrimonio costi quel che costi. Intanto Taylor rivelerà di voler organizzare una cena di famiglia e di voler invitare Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.