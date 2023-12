Beautiful, Anticipazioni Puntata del 27 dicembre 2023: Hope contro i fratelli Forrester. Proteggerà Brooke a ogni costo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 27 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope vuole proteggere Brooke a ogni costo, anche contro i fratelli Forrester.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 27 dicembre 2023, alle ore 13.45, Hope deciderà di dare una mano a Brooke. La Logan junior non sopporta più la situazione che si è creata tra la sua famiglia e i Forrester ed è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro. Dopo aver informato Liam di non voler scatenare una guerra per la custodia ma di voler comunque riavere a casa Douglas, arriverà alla Forrester Creations per affrontare Steffy e Thomas, colpevoli di essersi messi in mezzo in faccende che non li riguardano. La giovane dirà chiaramente che non intenderà stare a guardare mentre cercano di distruggere il matrimonio di sua madre.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e Thomas sempre più combattivi

Steffy insiste senza sosta. La ragazza è certa che Taylor sia ancora innamorata di Ridge e che pure suo padre sia legato all’ex moglie da un profondo sentimento. Per questo motivo la Forrester non vuole mollare la presa e ha preso di petto sia sua madre che suo padre, sottolineando l’importanza che entrambi devono combattere per il loro amore. Steffy ha pure ribadito a Ridge quanto Brooke l’abbia fatto soffrire in questi anni e che sicuramente lo rifarà, senza neanche pensarci troppo. La stessa strategia è stata usata da Thomas, anche lui alla carica con entrambi i suoi genitori.

Beautiful Anticipazioni: Brooke è preoccupata per il suo futuro

Brooke ha rivelato a Hope di essere molto in ansia per il suo futuro. Non si fida di Steffy e sa che Taylor prova ancora amore per Ridge. La sua vita e la sua relazione, ora sono in un campo minato e lei deve trovare un modo per non fare esplodere tutto. Hope prenderà sul serio le parole della madre e visto il comportamento di Steffy alla festa, non farà certo fatica a darle ragione. È chiaro che i Forrester stiano remando contro le Logan e che lo stiano facendo nel modo più fastidioso possibile. La ragazza ne parlerà con Liam, a cui ribadirà di non volere una guerra per la custodia ma a cui dirà anche di non voler più lasciare campo libero ai due fratelli.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope contro i fratelli Forrester

Hope si presenterà alla Forrester Creations, nell’ufficio di Steffy e Ridge. La ragazza troverà entrambi i fratelli Forrester e capirà che i due stanno parlando dei loro genitori. Sarà quindi felicissima di interromperli e di dire loro che non intende più stare a guardare. Riferirà loro di essere pronta a usare le armi che servono per impedire che loro rovinino il matrimonio della madre e che allontanino Ridge ma consiglierà anche loro di non immischiarsi in faccende che, in fin dei conti, non dovrebbero interessare loro tre. Le relazioni amorose tra Ridge, Brooke e Taylor devono essere gestite dai diretti interessati.

