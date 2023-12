Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 dicembre 2023: Steffy insiste. Taylor non deve rinunciare a Ridge, il suo amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Steffy spingerà Taylor a combattere per Ridge mentre Thomas cercherà di convincere il padre a non lasciarsi condizionare e bloccare da Brooke.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 alle ore 14.05 il 24 dicembre 2023, eccezionalmente di domenica, Steffy tornerà alla carica con sua madre e la spingerà a non rinunciare al suo amore per Ridge. La Forrester è più che certa che sua madre e suo padre si amino ancora e che Brooke finirà per far soffrire di nuovo il suo amato papà. Intanto, alla Forrester Creations, Thomas farà lo stesso. Il ragazzo spronerà Ridge a ragionare sul suo imminente futuro ma soprattutto a dedicarsi dei momenti a Villa Forrester insieme a lui, Eric e Douglas. Sarà un’occasione per riunire gli uomini Forrester sotto lo stesso tetto.

Anticipazioni Beautiful: Steffy torna alla carica con Taylor

Steffy ha affilato i coltelli e ora che ne ha l’occasione, cercherà di riunire la sua famiglia. La ragazza è convinta che sua madre e suo padre si amino ancora moltissimo. Le cene a Villa Forrester gliene hanno dato conferma; l’intimità tra Ridge e Taylor era evidente e il bacio a Montecarlo deve significare per forza qualcosa. La ragazza tornerà alla carica con la sua mamma e la spingerà a lottare per il suo amore e per il suo futuro insieme all’uomo della sua vita. Taylor barcollerà visivamente davanti alle parole della figlia e non potrà darle torto, visto che davvero ama ancora lo stilista.

Beautiful Anticipazioni: Thomas cerca di far ragionare Ridge

Steffy prenderà di petto la situazione con sua madre mentre Thomas, alla Forrester Creations, affronterà lo stesso argomento con il padre. Il ragazzo sarà però ancora più diretto; dirà al padre di essere deluso dall’atteggiamento di Brooke per la questione Douglas e di ritenere la Logan ingiusta sia nei suoi confronti che in quelli di suo marito. Il giovane inviterà il papà a riflettere su quello che sta succedendo e sul terribile veto che sua moglie gli ha imposto, ovvero quello di non passare del tempo a casa insieme a suo padre, suo figlio e suo nipote. Vivere per qualche tempo a Villa Forrester e stare insieme a loro, è un’occasione irripetibile e Brooke non dovrebbe mettersi in mezzo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor confusi. Che cosa devono fare?

Ridge e Taylor sono molto confusi. Entrambi sono consapevoli di provare ancora un grande affetto per il loro ex partner ma sanno anche che ora, nella vita del Forrester, c’è Brooke. I due dovranno presto trovare una soluzione al loro strano rapporto ma l’intervento di Thomas da una parte e di Steffy dall’altra, sta rendendo le cose molto più difficili e complicate. Riusciranno a ritrovare un equilibrio, che non li porti a rovinare di nuovo la loro famiglia? Intanto Brooke rivelerà a Hope di essere preoccupata. Sa che suo marito è confuso e non vuole permettere che questa situazione le si ritorca contro.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.