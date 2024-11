Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 novembre 2024: Hope si pente e prega Thomas di dimenticare il loro bacio

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 novembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap, Hope vuole che Thomas dimentichi tutto mentre Liam sarà pronto alla resa dei conti.

Hope ignora che suo marito la stia aspettando per regolare i conti con lei ma si è comunque pentita per quello che è successo con Thomas. Nella puntata di Beautiful che ci farà compagnia il 21 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo la ragazza fare ammenda dei suoi errori. La Logan pregherà il Forrester di dimenticare il loro bacio e si scuserà con lui per essersi lasciata prendere dall’emozione del momento. Steffy osserverà la sua sorellastra e sarà più che mai una furia per quanto accaduto. Arrivati a Los Angeles tutti torneranno a casa. La figlia di Ridge raggiungerà Finn, a cui racconterà tutto tranne del bacio che Liam le ha schioccato, dopo aver visto sua moglie tra le braccia di suo fratello. Liam invece, dopo aver rivelato tutto a Wyatt – che non saprà come consolarlo – aspetterà trepidante la sua consorte per la loro resa dei conti, drammatica e dolorosa.

Beautiful Anticipazioni 21 novembre 2024: Hope fa marcia indietro e vuole dimenticare

Brooke e Ridge, dopo aver suggellato il loro amore con Andrea Bocelli, hanno raggiunto il jet e ora i Forrester sono in viaggio verso Los Angeles. Hope sarà tormentata per tutto il tempo e si sentirà in colpa per quello che è successo. La ragazza deciderà di mettere le cose in chiaro con Thomas e gli chiederà di dimenticare il loro bacio. Il Forrester sarà comprensivo e rassicurerà la sua collega di non volerla mettere in difficoltà e nemmeno in imbarazzo. Si farà da parte e non fantasticherà sul loro riavvicinamento. Hope spererà che una volta tornata a casa, tutti i suoi errori vengano cancellati e possa finalmente tornare tra le braccia di Liam. Peccato che le cose non andranno per nulla così.

Beautiful Anticipazioni: Steffy racconta a Finn la verità… in parte

Steffy passerà tutto il viaggio a osservare Hope. La Forrester sarà furiosa con la sua sorellastra e non riuscirà a perdonarla per quello che ha fatto. Appena tornata a Los Angeles, la Forrester tornerà a casa per riabbracciare Finn e i suoi bambini. La ragazza racconterà al marito tutto quello che è accaduto a Roma e si soffermerà soprattutto sul bacio di Hope e Thomas. La giovane non si sentirà però pronta a rivelare al consorte che Liam, tradito da sua moglie, l’ha baciata, in preda dalla disperazione. La figlia di Ridge ometterà questa parte per non creare ulteriori problemi ma questo non detto potrebbe presto diventare fonte di altri guai.

Beautiful Anticipazioni e Trame: Liam pronto alla resa dei conti

Liam ha visto Hope baciare Thomas e si è pentito di averla raggiunta a Roma, facendo di tutto pur di raggiungerla. Lo Spencer ha dovuto constatare che i dubbi di Steffy erano più che giusti e che l’unica persona che davvero gli è stata vicino in questo periodo è proprio la Forrester. Ed è forse per questo che si è lasciato andare a schioccare un bacio sulle labbra della figlia di Ridge. Il giovane è tornato a Los Angeles prima di sua moglie e ha avuto modo di chiedere a suo fratello di raggiungerlo per potersi sfogare con lui. Wyatt sarà sconvolto dal suo racconto e non saprà come consolarlo. I due Spencer concorderanno sul fatto che è tempo della resa dei conti e che stavolta, forse, sarà tutto perduto.

